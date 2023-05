Schwerwiegende Fehler in Amnesia: The Bunker verhindern den planten Release des Spiels am 23. Mai im Xbox Game Pass.

Es ist erst wenige Tage her, als Frictional Games mit einem neuen Gameplay-Video zu Amnesia: The Bunker das Interesse der Spieler geweckt hat. Für Xbox und PC, inklusive dem Game Pass, sollte das Horrorspiel am 23. Mai erscheinen.

Jetzt wurde die Veröffentlichung verschoben.

Falls wir nicht selbst an Gedächtnisschwund leiden, dann ist das nun das dritte Mal, dass der Entwickler den Bunker geschlossen lässt.

Doch warum wurde es abermals verschoben?

Wie Creative Lead Fredrik Olsson in einem Video erklärt, wurden beim Zertifizierungsprozess seltene Abstürze ausgemacht. Sie seien schwer zu identifizieren und zu reproduzieren, heißt es.

Zwar würde man es bis zum bisher geplanten Datum am 23. Mai schaffen sie zu beheben, doch nur wenn das Team nachts oder an Wochenenden arbeiten würde. Doch das ist etwas, was man bei Frictional nicht macht.

Mit dem 6. Juni nennt man daher einen neuen Termin. In Kürze soll zudem eine Demo des Spiels auf Steam abrufbar sein.

Die das neuste Gameplay mit 10 Minuten Spielszenen könnt ihr euch hier anschauen.