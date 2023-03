Amnesia: The Bunker: Gameplay-Clip zeigt Flucht durch Schützengräben

Ein neuer Gameplay-Clip zum kommenden Horrorspiel Amnesia: The Bunker zeigt eine nervenaufreibende Flucht durch einen Schützengraben.

Im kommenden Horrorspiel Amnesia: The Bunker finden sich Spieler während des Ersten Weltkriegs in einem verlassenen Bunker wieder. In einer Semi-Open-World-Umgebung ist Protagonist Henri Clement Teil eines Katz-und-Maus-Spiels mit einem mysteriösen Monster, das ihm nach dem Leben trachtet.

Um die Vorfreude der Fans weiter zu steigern, wurde von Entwickler Frictional Games erneut ein kurzer Gameplay-Clip veröffentlicht. Zu sehen gibt es eine nervenaufreibende Flucht durch einen Schützengraben.

Amnesia: The Bunker erscheint am 16. Mai 2023 für Xbox, PlayStation und PC und ist ab Veröffentlichung im Xbox Game Pass enthalten.