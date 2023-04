Amnesia: The Bunker: Spiel erneut verschoben

Der Amnesia: The Bunker Launch wurde auf den 23. Mai verschoben. Die Entwickler von Frictional Games haben beschlossen, die Veröffentlichung um eine Woche zu verschieben, und zwar aus mehreren Gründen. Erstens nehmen sie sich diese zusätzliche Zeit, um dem Spiel noch mehr Feinschliff zu verpassen und sicherzustellen, dass alles absolut perfekt für euch ist, wenn es auf den Markt kommt.

Zweitens haben sie die Veröffentlichung sorgfältig geplant, um eine Woche voller großartiger Titel anderer talentierter Studios zu vermeiden. Diese durchdachte Entscheidung bedeutet, dass ihr euch voll und ganz auf die fantastischen Spielerlebnisse einlassen könnt, ohne euch überfordert zu fühlen.

Frictional Games: „Wir können es kaum erwarten, dass ihr diese einzigartige und spannende Interpretation des Horrorgenres erlebt. Macht euch bereit, in den Bunker einzutauchen – es wird unglaublich sein! Bleibt gespannt, und bis bald!“

Frictional Games weiß, wie wichtig es ist, den Spielern ein qualitativ hochwertiges Spielerlebnis zu bieten, und ist der Meinung, dass die zusätzliche Zeit sicherstellen wird, dass das Spiel ihren hohen Standards entspricht. Darüber hinaus erlaubt das geänderte Veröffentlichungsdatum den Spielern, vollständig in das Amnesia-Universum einzutauchen, ohne von konkurrierenden Spielveröffentlichungen überwältigt zu werden.

Amnesia: The Bunker will das Horror-Survival-Genre mit einem völlig neuen Schwerpunkt auf der Freiheit des Spielers und der Erkundung in einer halboffenen Welt verändern – mehr als ein Jahrzehnt nachdem es durch Amnesia: The Dark Descent neu definiert wurde. Während des Ersten Weltkriegs erkunden die Spieler in der Rolle von Henri, einem einzigen überlebenden Soldaten, einen französischen Bunker und versuchen, der wortkargen Bestie zu entkommen, die durch die Tunnel und Gänge streift.