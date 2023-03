Amnesia: The Bunker: Spielzeit beträgt 4 bis 6 Stunden

Die Spielzeit von Amnesia: The Bunker beträgt bis zu 6 Stunden, wie der Entwickler verriet.

In die dunklen Gänge eines Bunkers zu Zeiten des Ersten Weltkrieges schickt Entwickler Frictional Games die Spieler in Amnesia: The Bunker.

Das First-Person-Horrorspiel sorgt für eine ständige Spannung, wenn Monster auf eure Aktionen reagieren und Spieler verzweifelt Ressourcen suchen, um zu überleben.

Wie lange die Spielzeit im Bunker beträgt, verriet der Entwickler in einem Interview. Im Gespräch sagte Creative Lead Frederik Olsson, es durchschnittlich 4 bis 6 Stunden dauert, bis man das Spiel beendet.

Allerdings liegt der Fokus auf der Herausforderung selbst. Die Erkundung und Planung des nächsten Schrittes fließt daher in die Spielzeit mit ein und variiert durch die unterschiedlichen Vorgehensweisen der Spieler.

Olson sagte: „Für den durchschnittlichen Spieler schätzen wir die Spielzeit eines einzelnen Durchgangs auf etwa 4-6 Stunden, aber das kann durchaus variieren. Der Fokus des Spiels liegt nicht unbedingt auf seiner Länge, sondern auf der Herausforderung zu überleben. Während einige Spieler das Spiel in nur vier Stunden durchspielen, nehmen sich andere Zeit, um zu erkunden, über ihren nächsten Schritt nachzudenken, zu experimentieren und Strategien zu entwickeln. Letztendlich wird die Spieldauer maßgeblich von den Fähigkeiten und dem Mut des Spielers sowie von seiner bevorzugten Spielweise und Entscheidungsfindung beeinflusst. Außerdem macht die dynamische und zufällige Natur des Spiels jeden Durchgang einzigartig und anders, sodass die Spieler leicht mehr Stunden aus dem Spiel herausholen können, indem sie es erneut spielen.“

Amnesia: The Bunker wird für Xbox, PlayStation und PC am 16. Mai erscheinen.