Among Us: Chicken-Nugget für 100.000 US-Dollar verkauft

Autor:, in / Among Us

Ein Chicken-Nugget in Form eines Crew-Mitglieds aus Among Us wurde für knapp 100.000 US-Dollar versteigert.

Durch einen glücklichen Zufall ist ein McDonald’s Kunde und Among Us-Fan nun um knapp 100.000 US-Dollar reicher.

Eigenen Angaben zufolge erwarb die Person ein BTS-Combo-Meal bei McDonalds, in welchem ein Chicken-Nugget in Form eines Crewmitglieds aus dem beliebten Online-Spiel Among Us enthalten war.

Besagtes Chicken-Nugget wechselte nun bei einer Ebay-Auktion mit insgesamt 184 Geboten für 99.997 US-Dollar den Besitzer.

there's a $34,443.43 among us chicken nugget on sale and i don't know how to feel about it??? but also?? i want ithttps://t.co/9I02dtWdmf pic.twitter.com/uf3bRe6dDE — Among Us 🐥 cursed friday (@AmongUsGame) June 1, 2021

Obwohl Among Us 2018 veröffentlicht wurde, entstand erst im November 2020 ein riesiger Hype, welcher dem Titel eine halbe Milliarde monatlich aktive Nutzer bescherte.

Seit Dezember letzten Jahres ist Among Us im Xbox Game Pass für PC enthalten. Eine Veröffentlichung für Xbox Series X|S und Xbox One sowie im Xbox Game Pass soll laut Microsoft im Verlaufe dieses Jahres folgen.