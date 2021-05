Among Us: Collector’s Edition kann ab Dienstag vorbestellt werden

Autor:, in / Among Us

Die Among Us Collector’s Edition kann ab dem 11. Mai vorbestellt werden.

Among Us soll in diesem Jahr auch für Xbox Konsolen veröffentlicht werden und kann ab dem 11. Mai als PC Collector’s Edition bei Limited Run Games vorbestellt werden.

Limited Run Games sind dafür bekannt, rein digitale Spiele in eine physische Form zu bringen. Das Spiel ist im Xbox Game Pass für PC enthalten und kostet 3,99 Euro mit Rabatt, die Sammler-Edition soll allerdings mit ca. 80 Euro zu Buche schlagen.

Enthalten sind im Paket zwei Codes des Spiels: je einen für Steam und den Epic Store. In der Notfallknopf-Box, die den Sound aus dem Spiel abspielt, sind auch eine CD mit dem Soundtrack und ein Steelbook mit der Konzeptkunst von Among Us und Interviews der Entwickler. Außerdem wird ein Wendeposter mitgeliefert.