Among Us: Der Impostor kommt dieses Jahr in den Xbox Game Pass

Among Us soll noch in diesem Jahr für die Xbox One und die Xbox Series X/S-Konsolen erscheinen und landet dazu im Xbox Game Pass.

Im Jahr 2018 erblickte Among Us das Licht der Welt. Doch außer ein paar wenigen Downloads und einigen Posts auf sozialen Netzwerken wurde sonst nicht viel über das Spiel berichtet. Wer konnte ahnen, dass das Projekt dann doch so durch die Decke geht?

Allein am 20.09.2020 konnte Among Us 365.984 gleichzeitige Spieler auf Steam verzeichnen und vertrieb damit sogar Platzhirsch PlayerUnknown’s Battlegrounds. Jetzt soll der Erfolg auch auf der Xbox Einzug erhalten.

Noch in diesem Jahr wird Among Us für die Xbox One, Xbox Series X und Series S erscheinen und auch Teil des Xbox Game Pass-Abonnements werden.

Spielen könnt ihr mit euren Freunden zusammen auf der Couch im lokalen Multiplayer oder online. Dort ist es sogar egal auf welcher Plattform eure Freunde sind, denn Cross-Play wird komplett unterstützt. Die Xbox Version von Among Us wird auch die neue und gleichzeitig größte Map „The Airship“ beinhalten.