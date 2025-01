Amplitude Studios: Humankind-Macher kündigen bald neues Spiel an

Autor:, in / Amplitude Studios

Humankind-Entwickler Amplitude Studios wird in der kommenden Woche sein neues Spiel ankündigen.

Das Puzzle hat sich in zusammengefügt. Via Social-Media enthüllte Amplitude Studios in den letzten Wochen Stück für Stück das Artwork zu einem neuen Spiel.

Das letzte Teil wurde gestern hinzugefügt und mit dem 23. Januar der Termin für eine große Ankündigung enthüllt.

Das Artwork, auf dem eine Kriegerin auf einem Stein sitzend auf eine felsige Küste und das Meer blickt, seht ihr bei uns als Artikelbild.