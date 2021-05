Ancestors: The Humankind Odyssey: Spiel feiert 1 Million verkaufte Exemplare

Panache Digital Games und Private Division geben bekannt, dass sich Ancestors: The Humankind Odyssey bereits mehr als eine Million Mal verkauft hat. Das im August 2019 erschienene Third-Person-Open-World-Survivalspiel ist für PlayStation 4, Xbox One und PC via Epic Games Store, Steam und GoG erhältlich.

Panache Digital Games bedankt sich für die begeisterte Unterstützung der Ancestors-Community und hat aus diesem Anlass ein Video veröffentlicht, das den Spaß, die Spannung und die Freude zusammenfasst, die Spieler auf der ganzen Welt erlebt haben, während sie das neogene Afrika erkundeten.

„Wir wollten mit Ancestors: The Humankind Odyssey ein ganz besonderes Spielerlebnis schaffen, deshalb bedeutet es uns auch viel, dass wir damit schon über eine Million Spieler begeistern konnten, die jeweils ihre ganz eigene Erfahrung gemacht haben. Für unser kleines Team ist das ein echter Meilenstein. Wir wollen uns bei allen bedanken, die Ancestors: The Humankind Odyssey gespielt haben. Ein besonderer Dank geht an diejenigen, die uns an ihren Erlebnissen teilhaben ließen“, sagt Patrice Désilets, Co-Founder und Creative Director bei Panache Digital Games.

Das Video anlässlich dieses Meilensteins gibt es hier:

Ancestors: The Humankind Odyssey ist ein einzigartiges Open-World-Survivalspiel aus der Verfolgerperspektive vom unabhängigen Entwicklerstudio Panache Digital Games. Spieler brechen zur unglaublichsten Reise der Menschheit auf, indem sie die ersten Phasen der menschlichen Evolution erleben, wie sie vor Millionen von Jahren stattfanden. Dabei kämpfen sie gegen eine harte und brutale Welt, um das Überleben ihrer Spezies zu sichern.