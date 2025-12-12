Aniimo: Anmeldung zur zweiten Closed Beta

Das kostenlose Open-World-Rollenspiel Aniimo wird Anfang 2026 für ausgewählte Spieler zum Testen verfügbar sein.

Kingsglory und Pawprint Studio haben bei den Game Awards den neuesten Trailer zu Aniimo, dem kostenlosen Open-World-Rollenspiel zum Fangen von Kreaturen, vorgestellt.

Der Trailer enthält die Ankündigung, dass Anfang 2026 eine große zweite geschlossene Beta stattfinden wird.

Interessierte Spieler auf Xbox Series X|S, PC und Mobilgeräten können sich jetzt unter aniimo.com anmelden und haben die Chance, Anfang nächsten Jahres Zugang zur Beta zu erhalten.

Aufbauend auf früheren Betas und technischen Tests, wird die kommende Beta noch mehr Inhalte bieten. Der neue Trailer zeigt einige dieser Ergänzungen.

Neu enthüllte Aniimo wie die flauschigen Fentuft und ihre weiterentwickelte Form Fenmane; Momand, der für eine Gruppe von Pomeggs auftritt; und ein leicht verärgerter Cubbo, der der Boss-Aniimo für dieses neue Gebiet der ausgedehnten Karte von Idyll ist.

Durch Aniimos charakteristische Zwillingsmechanik können die Spieler auch die Gestalt eines beliebigen Aniimos annehmen, einschließlich dieser neuen Mitglieder, und ihre Fähigkeiten auf kreative Weise einsetzen, um sich jeder Situation anzupassen.

Im Homeland-Feature arbeiten Pfadfinder und Aniimo zusammen und nutzen ihre einzigartigen Fähigkeiten, um eine Heimatbasis zu bauen und zu verbessern, die wiederum positive Auswirkungen auf die offene Welt hat. Pfadfinder und ihre Aniimo können sich in ihren Wohnmobilen auf einem Campingplatz treffen, um Kontakte zu knüpfen, und dann ihr Wohnmobil benutzen, um die Heimat zu betreten.

Die Heimat selbst ist eine Mischung aus einem Vergnügungspark für die Aniimo und landwirtschaftlichen Aktivitäten, die von den Pfadfindern genutzt werden können.

Operation: Egg Heist ist ein Wettkampfspielmodus, in dem die Pfadfinder in Teams gegeneinander antreten, um die meisten Eier zu sammeln und dabei den Angriffen der wilden feindlichen Aniimo auszuweichen.

Die Wahl der Aniimo, die die Spieler auf die Insel bringen, und die individuellen Eigenschaften dieser Aniimo werden der Schlüssel zum Erfolg sein!

Die geschlossene Beta-Phase steht kurz bevor, und Aniimo soll 2026 weltweit auf Xbox, PC und Handy erscheinen.