Aniimo: Closed Beta mit neuen Kreaturen, Multiplayer und einer weiteren Region eröffnet

Neue Aniimo, Koop und offene Spielwelt: Die globale Beta ist jetzt gestartet!

Aniimo ist in die nächste Testphase gestartet. Pawprint Studio hat heute die globale Closed Beta für das Creature-Collecting-RPG eröffnet und veröffentlicht passend dazu einen neuen Trailer, der zahlreiche Inhalte des Tests vorstellt. Erfolgreiche Bewerber können ab sofort auf PC, iOS und Android in die offene Spielwelt von Idyll eintauchen.

Der neue Trailer zeigt, welche Neuerungen Spieler während der Beta erwarten. Dazu gehören zusätzliche Aniimo, neue Varianten bereits bekannter Kreaturen, Multiplayer-Funktionen sowie weitere Gebiete der offenen Spielwelt.

Neue Aniimo und weitere Formen

Mit Saucite wird eine neue Kreatur vorgestellt. Darüber hinaus können Spieler während der Beta weitere Aniimo entdecken, darunter:

Bubbeep

Popapus

Gachapus

Außerdem erscheinen neue Formen bereits bekannter Aniimo. Gezeigt werden unter anderem:

Panpanta (Prismana-Form)

Dreaple (Prismana-Form)

Weitere Varianten wie Budsquire und Thornblade in ihren Sea of Flower-Formen lassen sich ebenfalls während der Beta freischalten.

Multiplayer und soziale Features

Ein größerer Fokus liegt auf den sozialen Funktionen.

Spieler können Freunde direkt im Spiel treffen, Aniimo tauschen, gemeinsame Aktivitäten absolvieren und verschiedene Multiplayer-Modi sowie kooperative Herausforderungen bestreiten.

Neue Region zum Erkunden

Mit Crescent Bay erweitert Pawprint Studio die Welt von Idyll um eine neue wasserbasierte Region.

Die Umgebung lädt dazu ein, weitere Kreaturen zu entdecken und neue Gebiete der offenen Spielwelt zu erforschen.

Mehr Möglichkeiten im Homeland

Auch das persönliche Homeland erhält zusätzliche Inhalte.

Spieler können ihr Zuhause dekorieren, Pflanzen anbauen und gemeinsam mit ihren Aniimo verschiedene Freizeitaktivitäten genießen. Damit wird der gemütliche Aufbau- und Lebenssimulationsaspekt weiter ausgebaut.

Neuer sozialer Treffpunkt

Im Trailer gibt es außerdem einen ersten Blick auf den erweiterten sozialen Hub.

Dort präsentieren die Entwickler unter anderem:

den Nimbi-Lieferservice

neue Geschäfte für Kleidung und Accessoires

zusätzliche Anpassungsmöglichkeiten für den eigenen Charakter

Blind-Box-Gebäude

einen ersten Ausblick auf den Pet Park

Die globale Closed Beta ist ab sofort für PC (Steam und Aniimo Launcher), iOS und Android verfügbar. Die Vollversion von Aniimo erscheint im 3. Quartal 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC (Steam, Epic Games Store und Xbox), den Mac App Store sowie mobile Endgeräte.