Aniimo: Entwickler zeigt Fortschritte und neue Inhalte

Kingsglory und Pawprint Studio haben erstmals einen ausführlichen Entwickler‑Ausblick zu Aniimo präsentiert und damit gezeigt, wie stark die Community bereits vor dem Launch in die Entwicklung eingebunden wird. Im Mittelpunkt stand die Ankündigung der zweiten geschlossenen Beta namens Paws Up, die weltweit am 23. Januar 2026 beginnt und weiterhin offen für Anmeldungen ist.

Gleichzeitig gab es einen umfassenden Blick auf neue Inhalte, Systeme und technische Verbesserungen, die das creature‑catching RPG auf seinen Release für Xbox Series X|S, PC und Mobile vorbereiten.

Der Stream enthüllte zahlreiche neue Aniimo samt frischer Evolutionsstufen, Verhaltensmustern und Animationen. Unter den Neuzugängen befinden sich Fentuft und Nimbi, deren Stimmung ihre Umgebung beeinflusst, sowie Eko, ein Aniimo mit starkem Fokus auf Geräuscherkennung – ein Feature, das sich viele Spieler gewünscht hatten.

Zusätzlich tauchen erstmals Boss‑Aniimo in verschiedenen Regionen auf, darunter irideszente Varianten. Mit Irelia wird zudem das erste legendäre Aniimo eingeführt, dessen Geschichte während der Paws‑Up‑Phase vollständig freigeschaltet wird.

Auch die Welt selbst wächst weiter. Neue Gebiete wie Driftwise Meadow mit seiner emotionsbasierten Ökologie, das heiße Sandcastle Hill oder das üppige Rosetower Wood erweitern das Ökosystem, während bestehende Regionen zusätzliche Funktionen und neue Bewohner erhalten.

Das Homeland‑System erlaubt es Spielern, gemeinsam mit ihren Aniimo zu farmen, zu dekorieren und Attraktionen zu nutzen, wobei Feedback der Community besonders gefragt ist.

Mit Operation: Egg Heist wurde ein groß angelegter PvE/PvP‑Modus vorgestellt, der auf den Lost Isles stattfindet. Teams aus drei Spielern erkunden Außenbereiche und labyrinthartige Dungeons, nutzen kreative Tricks gegen Gegner und treten serverweit im Wettlauf um ein begehrtes Aniimo‑Ei an.

Neue soziale Werkzeuge wie Horn, Flute und Come to Me erleichtern die Interaktion im offenen Spielgebiet, während das Follow‑ & Gift‑System gemeinsames Reisen und das Verschenken von Aniimo ermöglicht. Technisch wurde das Spiel ebenfalls weiter verfeinert – mit verbesserten Umgebungen, NPC‑Modellen, Beleuchtung und erweiterten Charakteroptionen.

Das Co‑Dev‑Programm An Aniimo Is Born brachte fast tausend Kreatur‑Einsendungen hervor, von denen die ersten Gewinner bereits umgesetzt werden. Eine zweite Runde ist in Vorbereitung. Zudem wird eine Community‑Abstimmung darüber entscheiden, welches Aniimo als kostenloses Pathfinder‑Outfit für alle Spieler umgesetzt wird.

Aniimo macht damit einen großen Schritt Richtung Release und zeigt, wie stark Community‑Einbindung und stetige Weiterentwicklung das Projekt prägen.