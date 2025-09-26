Aniimo: Noch mehr Kreaturen im TGS-Trailer

Das mit Spannung erwartete Kreaturenfang-ARPG Aniimo stellte eine Reihe der faszinierenden Kreaturen vor, die die Welt von Idyll bewohnen.
Der TGS-Trailer gab den Spielern einen ersten Blick darauf, wie eine Reihe von Aniimo miteinander und mit ihrer Umgebung interagieren, um völlig einzigartige Möglichkeiten für Entdeckungen und Gameplay zu schaffen.
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
2 Kommentare AddedMitdiskutieren
Bin irgendwie leicht gehyped auf das Spiel, bin mal gespannt ob Nintendo sich einschalten wird aus welchem Grund auch immer.
Das Spiel gefällt mir richtig gut, weiss natürlich nicht, wie tief und komplex es am Ende wird, aber bis jetzt spricht es mich an.