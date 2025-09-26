Aniimo: Noch mehr Kreaturen im TGS-Trailer

2 Autor: , in News / Aniimo
Image: Kingsglory Games

Im neuen Tokyo Game Show 2025 Trailer bekommt ihr noch mehr Kreaturen aus Aniimo zu sehen.

Das mit Spannung erwartete Kreaturenfang-ARPG Aniimo stellte eine Reihe der faszinierenden Kreaturen vor, die die Welt von Idyll bewohnen.

Der TGS-Trailer gab den Spielern einen ersten Blick darauf, wie eine Reihe von Aniimo miteinander und mit ihrer Umgebung interagieren, um völlig einzigartige Möglichkeiten für Entdeckungen und Gameplay zu schaffen.

  1. Katanameister 205720 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 26.09.2025 - 19:04 Uhr

    Bin irgendwie leicht gehyped auf das Spiel, bin mal gespannt ob Nintendo sich einschalten wird aus welchem Grund auch immer.

  2. Teddofryo 57135 XP Nachwuchsadmin 7+ | 26.09.2025 - 19:11 Uhr

    Das Spiel gefällt mir richtig gut, weiss natürlich nicht, wie tief und komplex es am Ende wird, aber bis jetzt spricht es mich an.

