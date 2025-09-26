Aniimo: Noch mehr Kreaturen im TGS-Trailer

Im neuen Tokyo Game Show 2025 Trailer bekommt ihr noch mehr Kreaturen aus Aniimo zu sehen.

Das mit Spannung erwartete Kreaturenfang-ARPG Aniimo stellte eine Reihe der faszinierenden Kreaturen vor, die die Welt von Idyll bewohnen.

Der TGS-Trailer gab den Spielern einen ersten Blick darauf, wie eine Reihe von Aniimo miteinander und mit ihrer Umgebung interagieren, um völlig einzigartige Möglichkeiten für Entdeckungen und Gameplay zu schaffen.