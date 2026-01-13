Aniimo: Zweiter geschlossener Betatest beginnt am 23. Januar

Mit einem ausführlichen Entwickler‑Livestream haben Kingsglory und Pawprint Studio einen tiefen Einblick in die nächste Entwicklungsphase ihres kommenden free‑to‑play Monstersammler‑RPGs Aniimo gegeben.

Die Präsentation markiert den Auftakt zum zweiten geschlossenen Beta‑Test von Paws Up, der weltweit am 23. Januar 2026 startet. Spieler können sich weiterhin über aniimo.com für einen Zugang registrieren und damit einen frühen Blick auf zahlreiche Neuerungen werfen, die seit den vorherigen Testphasen entstanden sind.

Die Preview stellte eine Vielzahl neuer Aniimo vor, darunter frische Kreaturen wie Fentuft und Nimbi, deren Stimmung direkten Einfluss auf ihre Umgebung hat, sowie Eko, ein Aniimo mit ausgeprägtem Hörsinn. Auch bekannte Begleiter kehren zurück, ausgestattet mit neuen Evolutionen, Verhaltensmustern und Animationen. Ergänzt wird das Line‑up durch mächtige Boss‑Aniimo und erstmals durch das legendäre Irelia, dessen vollständige Story während des Beta‑Tests freigeschaltet wird.

Parallel dazu wurden mehrere neue Regionen präsentiert, die mit eigenen Ökosystemen und Interaktionen aufwarteten. Driftwise Meadow setzt auf ein emotionsbasiertes System, während Sandcastle Hill und Rosetower Wood mit neuen Biomen und heimischen Aniimo aufwarten. Bestehende Gebiete erhalten zusätzliche Features, um die Welt weiter auszubauen.

Ein zentrales Element der neuen Testphase ist das überarbeitete Homeland‑System. Spieler können dort gemeinsam mit ihren Aniimo gärtnern, ihr Zuhause gestalten und verschiedene Einrichtungen nutzen, die von den Kreaturen selbst betrieben werden. Die Entwickler betonen, wie wichtig ihnen das Feedback der Community für dieses Feature ist.

Mit Operation: Egg Heist wurde außerdem ein neuer Multiplayer‑Modus vorgestellt, der PvE‑ und PvP‑Elemente kombiniert. Dreierteams erkunden die Lost Isles, durchqueren labyrinthartige Dungeons und nutzen kreative Mechaniken, um Gegner auszuspielen. Ziel ist es, sich im Wettstreit mit anderen Pathfindern das begehrte Aniimo‑Ei zu sichern.

Zusätzliche soziale Funktionen erweitern die Interaktionsmöglichkeiten zwischen Spielern. Werkzeuge wie das Horn, die Flöte oder die Kommt‑zu‑Mir‑Fähigkeit erleichtern das Zusammenspiel in der offenen Welt. Das neue Folgen‑ und Geschenk‑System ermöglicht gemeinsames Reisen und das Verschenken von Aniimo. Technisch wurde das Spiel ebenfalls weiterentwickelt, mit verbesserten Umgebungen, überarbeiteten NPC‑Modellen, optimierter Beleuchtung und erweiterten Anpassungsoptionen für Charaktere.

Abgerundet wurde die Präsentation durch Einblicke in das Co‑Dev‑Programm An Aniimo Is Born, bei dem die Community über tausend Kreaturendesigns eingereicht hat. Die ersten Gewinner‑Designs befinden sich bereits in Produktion, und eine zweite Runde der Co‑Kreation ist geplant. Zudem kündigte das Team eine bevorstehende Community‑Umfrage an, bei der Spieler das beliebteste Aniimo wählen können, dessen Design als kostenloses Pathfinder‑Outfit umgesetzt wird.

Wer sich für die Beta anmelden oder weitere Informationen erhalten möchte, findet alle Details auf aniimo.com sowie auf den offiziellen Social‑Media‑Kanälen und dem Discord‑Server des Projekts.

Die geschlossene Beta startet am 23. Januar. Die Entwickler haben letzte Woche bereits einen kurzen Preview-Livestream veranstaltet – hier ist er in der Aufzeichnung zu sehen: