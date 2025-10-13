Anima: Gate of Memories I & II Remaster: Erlebt die Reforged Saga im November

Das Anima: Gate of Memories I&II Remaster von Anima Project erscheint am 7. November 2025 auf Steam, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Für die Nintendo Switch 2 ist eine dedizierte Version für 2026 angekündigt. Das Remaster vereint Gate of Memories und The Nameless Chronicles in einem vollständig überarbeiteten Titel, der optisch aufpoliert wurde und ein verbessertes Kampfsystem bietet.

In Anima: Gate of Memories I&II Remaster erleben ihr die gesamte Saga neu, mit ausbalancierten Kämpfen, feinjustiertem Gameplay und beeindruckenden visuellen Upgrades. Die Entwickler haben die Spiele von Grund auf neu gebaut, um sowohl alte Fans als auch neue Spieler zu begeistern. Dank der Remaster-Version könnt ihr die Geschichte von Anima nun in einem einzigen, modernen Titel erleben.

Das Spiel kombiniert klassische Action-RPG-Elemente, taktische Kämpfe und eine packende Story zu einem intensiven Abenteuer. Mit der Veröffentlichung auf PC und Next-Gen-Konsolen erreicht ihr die Anima-Saga in gestochen scharfer Grafik und optimierter Performance.