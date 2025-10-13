Anima: Gate of Memories I & II Remaster: Erlebt die Reforged Saga im November

2 Autor: , in News / Anima: Gate of Memories I & II Remaster
Übersicht

Enhanced Gameplay, neu gestaltete Kämpfe und verbesserte Grafiken: Anima: Gate of Memories I&II Remaster startet im November für PC und Konsolen!

Das Anima: Gate of Memories I&II Remaster von Anima Project erscheint am 7. November 2025 auf Steam, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Für die Nintendo Switch 2 ist eine dedizierte Version für 2026 angekündigt. Das Remaster vereint Gate of Memories und The Nameless Chronicles in einem vollständig überarbeiteten Titel, der optisch aufpoliert wurde und ein verbessertes Kampfsystem bietet.

In Anima: Gate of Memories I&II Remaster erleben ihr die gesamte Saga neu, mit ausbalancierten Kämpfen, feinjustiertem Gameplay und beeindruckenden visuellen Upgrades. Die Entwickler haben die Spiele von Grund auf neu gebaut, um sowohl alte Fans als auch neue Spieler zu begeistern. Dank der Remaster-Version könnt ihr die Geschichte von Anima nun in einem einzigen, modernen Titel erleben.

Das Spiel kombiniert klassische Action-RPG-Elemente, taktische Kämpfe und eine packende Story zu einem intensiven Abenteuer. Mit der Veröffentlichung auf PC und Next-Gen-Konsolen erreicht ihr die Anima-Saga in gestochen scharfer Grafik und optimierter Performance.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Anima: Gate of Memories I & II Remaster

2 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Katanameister 218460 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 13.10.2025 - 12:18 Uhr

    Sieht nach einem guten Remaster aus, die visuellen Unterschiede sind direkt erkennbar.

    0
  2. Hey Iceman 823025 XP Xboxdynasty All Star Gold | 13.10.2025 - 13:27 Uhr

    Ja da sieht man schon einige Verbesserungen, mal sehn was sie verlangen.

    0

Hinterlasse eine Antwort