Anima: Song from the Abyss: Dark Fantasy-Abenteuer für Konsolen und PC angekündigt

Anima: Song from the Abyss erscheint 2027 mit düsterem Fantasy-Setting und zwei Protagonisten.

Ein neues Dark-Fantasy-Action-RPG aus dem Universum von Anima: Beyond Fantasy wurde offiziell angekündigt: Anima: Song from the Abyss erscheint 2027 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.

Das Projekt stammt vom Indie-Studio Anima Project und kombiniert klassische Pen-&-Paper-Rollenspiel-Elemente mit schneller Hack-&-Slash-Action in einer Third-Person-Perspektive.

Im Mittelpunkt der Geschichte steht der Ritter Soren, der an Bord eines imperialen Luftschiffs eine mysteriöse Katastrophe erlebt. Ohne Vorwarnung verschwindet ein Großteil der Crew, während eine unbekannte Bedrohung das Schiff heimsucht.

Bei dem Versuch, das Luftschiff zu retten, entfesselt Soren versehentlich eine mächtige Entität, die innerhalb eines uralten Relikts versiegelt war. Nach dem Absturz in das geheimnisvolle Reich namens Abyss begegnet er der Wesenheit Noein, die ihm eine einzige Überlebenschance anbietet.

Im Gegenzug soll Soren ihr helfen, die Wahrheit hinter einem rätselhaften Lied aufzudecken, das offenbar mit dem Untergang einer vergessenen Zivilisation verbunden ist.

Gameplay-seitig setzt Anima: Song from the Abyss auf zwei spielbare Hauptcharaktere, zwischen denen dynamisch gewechselt werden kann. Beide Figuren verfügen über unterschiedliche Fähigkeiten, Kampfstile und Entwicklungsmöglichkeiten.

Das Kampfsystem kombiniert schnelle Echtzeit-Gefechte mit klassischen RPG-Mechaniken. Spieler können Fähigkeiten freischalten, Waffen verbessern und individuelle Builds erstellen, um ihre Charaktere an den bevorzugten Spielstil anzupassen.

Die Spielwelt soll als miteinander verbundene Open World aufgebaut sein. Unterschiedliche Regionen, versteckte Geheimnisse und neue Gebiete werden im Verlauf der Handlung freigeschaltet und erkundet.

Zusätzlich verspricht das Studio große Bosskämpfe gegen legendäre Monster und gewaltige Kreaturen, darunter riesige Würmer und andere Wesen mit individuellen Kampfmechaniken.

Auch narrative Entscheidungen spielen eine wichtige Rolle. Beziehungen zu NPCs sollen sich abhängig von Gesprächen, Handlungen und Entscheidungen entwickeln und direkten Einfluss auf die Spielerfahrung haben.

Mit seiner Mischung aus düsterer Fantasy, schneller Action und klassischer Rollenspiel-Struktur positioniert sich Anima: Song from the Abyss als ambitioniertes Indie-RPG für Fans storylastiger Action-Abenteuer.