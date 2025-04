ANNIE: Last Hope: Postapokalyptischer Top-Down-Shooter datiert

Schaut euch den neuen Trailer zum postapokalyptischen Voxel Top-Down-Shooter ANNIE: Last Hope an, der diesen Monat erscheint.

Der Entwickler Pixel Rice kündigt mit einem Trailer die Veröffentlichung seines Voxel Top-Down-Shooters ANNIE: Last Hope für den 24. April auf Xbox Series X|S, Xbox One und PC an.

In ANNIE: Last Hope begeben sich die Spieler auf ein Abenteuer mit aufregenden Kämpfen, einzigartigen Bossen und herausfordernden Leveldesigns.

Taucht ein in eine Welt, die von Horden von Zombies überrannt wird, stellt euch intensiven Bosskämpfen und enträtselt eine fesselnde Geschichte über Liebe und Verrat in einer postapokalyptischen Welt, neben moralischen Dilemmas, versteckten Verschwörungen und entscheidenden Entscheidungen, die eure Reise prägen werden.