Anno 117: Pax Romana: Artbook von Dark Horse Comics angekündigt

Ubisoft kündigt ein 232-seitiges Artbook zum kommenden Aufbauspiel Anno 117: Pax Romana an.

„The Art of Anno 117: Pax Romana“ entsteht in Zusammenarbeit mit Dark Horse Comics und wird am 9. Dezember auch hierzulande in englischer Sprache erhältlich sein.

Auf der Webseite von Dark Horse Comics heißt es über das Artbook: „Dark Horse Books und Ubisoft Mainz führen die Spieler der führenden Strategiespielreihe Anno durch das kommende Anno 117: Pax Romana in The Art of Anno 117: Pax Romana, einem Band voller Kommentare des Kreativteams und bisher unveröffentlichter Konzeptbilder. Dieses farbenprächtige Kunstbuch mit Hardcover erscheint im Dezember 2025 und ist ein unverzichtbarer Begleiter zum Spiel.“

