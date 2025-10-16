Anno 117: Pax Romana: Details zur Kampagne und zum Year-1-Pass veröffentlicht

Heute gab Ubisoft die ersten Details zur ambitionierten Kampagne und zum Year-1-Pass für Anno 117: Pax Romana bekannt.

In diesem neuen Kapitel der Anno-Reihe begeben sich die Spieler auf eine transformative Reise, um römische Statthalter zu werden, treffen komplexe Entscheidungen und gestalten die Zukunft ihrer Provinzen.

Über die Kampagne hinaus erweitert der Year-1-Pass die Reichweite des Imperiums und bringt neue Herausforderungen sowie Möglichkeiten zur Erkundung, darunter eine Vulkaninsel, ein großes Hippodrom und eine ägyptisch inspirierte Provinz.

Anno 117: Pax Romana erscheint am 13. November 2025 gleichzeitig für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Amazon Luna sowie Windows PC über Steam, den Epic Games Store und Ubisoft Connect.

Kampagne: Zum ersten Mal in der Anno-Reihe können die Spieler ihren Charakter wählen und ihre Geschichte auf eine sehr persönliche Weise gestalten. Sie schlüpfen in die Rolle von Marcus, einem jungen Mann, der nach einer unerwarteten Ernennung zum römischen Statthalter mit Selbstzweifeln kämpft. Dies ist ihre Chance, über sich hinauszuwachsen und sich in einer Rolle voller schwieriger Entscheidungen zu beweisen. Sobald sie an der Macht sind, entscheiden die Spielerinnen und Spieler, was es wirklich bedeutet, römisch zu sein – und welchen Preis der Frieden hat.

Oder sie folgen dem Weg von Marcia, deren geheimnisvoller Aufstieg die Normen eines männlich dominierten Imperiums herausfordert. Spielende nutzen diese seltene Gelegenheit, sich abzuheben und mit Überzeugung zu führen. Als Statthalter:in prägen ihre Entscheidungen das Leben ihrer Bürger und definieren das Wesen römischer Herrschaft neu.

Year 1 Pass Inhalte

Das erste Jahr an Inhalten für Anno 117: Pax Romana bringt mutige neue Erweiterungen und unvergessliche Herausforderungen:

DLC 1 – Prophecies of Ash

Spielerinnen und Spieler entdecken die größte Insel, die je in Anno erschaffen wurde, mit einem gewaltigen Vulkan und einer neuen Gottheit zum Verehren. Dieses wilde und ungezähmte Land bietet neue Ressourcen, einzigartige kulturelle Begegnungen und strategische Tiefe.

DLC 2 – The Hippodrom

Das größte Monument der Anno-Geschichte, inspiriert vom legendären Circus Maximus. Spielerinnen und Spieler veranstalten spannende Wagenrennen, um ihre Bürger zu unterhalten, ihr Prestige zu steigern und Elite-Spezialist aus dem gesamten Imperium anzuziehen.

DLC 3 – Dawn of the Delta

Eine neue Provinz, die von weiten Wüsten und einem mächtigen Fluss geprägt ist. Spielende begegnen unbekannten Göttern und einer neuen Kultur, während sie Ihre Herrschaft in dieser fernen Grenzregion etablieren und den Einfluss der römischen Zivilisation ausweiten.

Der Year-1-Pass ist in der Gold Edition enthalten oder separat für 34,99 € erhältlich. Als regierende:r Statthalter:in des großen Römischen Imperiums zählen die Entscheidungen der Spieler auf jedem Schritt … und bleiben niemals ohne Konsequenzen. Entwickelt von Ubisoft Mainz, ist Anno 117: Pax Romana ein erstklassiges Aufbauspiel, in dem die Wahl der Provinz, der Götter, der Technologie und der militärischen Stärke den Erfolg des eigenen Imperiums bestimmt. In dieser immersiven und authentischen Welt liegt es an den Spieler, den Preis des Friedens zu bestimmen.

Der Deep Dive Trailer kann unter folgendem Link gefunden werden: