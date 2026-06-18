Anno 117: Pax Romana: DLC erweitert den Städtebau mit dem kosmetischen Blütezeit Pack

Mit dem Blütezeit Pack hat Anno 117: Pax Romana ein neues kosmetisches DLC erhalten, das den Fokus vollständig auf dekorative Stadtgestaltung legt. Das Paket ist ab sofort verfügbar und erweitert den Städtebau um neue visuelle Gestaltungsmöglichkeiten.

Im Mittelpunkt stehen Gärten und Blumenanlagen, die mithilfe eines modularen Systems individuell aufgebaut werden können. Spieler können dabei Blumenfelder, Sträucher und Bäume kombinieren und so natürliche Gartenbereiche innerhalb ihrer römischen Städte gestalten.

Zusätzlich lassen sich die Anlagen mit dekorativen Elementen wie Springbrunnen und Statuen ergänzen. Besonders ambitionierte Statthalter können ihre Stadt mit einem großen 7×7-Garten-Herzstück krönen, das als zentrales visuelles Highlight dient.

Das DLC konzentriert sich ausschließlich auf kosmetische Erweiterungen und verändert keine spielmechanischen Systeme, sondern erweitert die gestalterische Freiheit im Städtebau.