Anno 117: Pax Romana: Entwickler-Video zum Städtebauspiel

Der Creative Director nimmt euch in diesem neuen Entwickler-Video mit in das Römische Reich von Anno 117: Pax Romana.

Die Entwickler von Ubisoft Mainz tauchten während der Fuure Games Show in Köln auf, um einen ersten Blick auf Anno 117: Pax Romana zu gewähren.

Anno 117: Pax Romana ist der neuste Teil des strategisches Städtebauspiels, in dem ihr diesmal das Römische Reich nach euren Vorstellungen gestalten könnt.

Der Release des Spiels ist für den 13. November für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S geplant.