Anno 117: Pax Romana: Entwickler-Video zum Städtebauspiel

Die Entwickler von Ubisoft Mainz tauchten während der Fuure Games Show in Köln auf, um einen ersten Blick auf Anno 117: Pax Romana zu gewähren.
Anno 117: Pax Romana ist der neuste Teil des strategisches Städtebauspiels, in dem ihr diesmal das Römische Reich nach euren Vorstellungen gestalten könnt.
Der Release des Spiels ist für den 13. November für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S geplant.
Es sieht schon echt gut aus. Könnte das bislang hübscheste RTS sein. Schön, dass die Konsolenversion dieses Mal zeitgleich kommt. Hoffentlich bekommen wir dieses Mal auch sämtliche DLCs.
Wäre cool aber dafür bräuchte es doch mehr RAM wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe
Ich würde immernoch gerne wissen ob es die Grafik Pop Ups beim zoomen hat wie 1700🤔
Bei dem game brauch ich nix lesen wird blind gekauft.
Ich hab da richtig Bock drauf, das perfekte Game für den nächsten Winter!