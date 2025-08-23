Anno 117: Pax Romana: Entwickler-Video zum Städtebauspiel

Image: Ubisoft

Der Creative Director nimmt euch in diesem neuen Entwickler-Video mit in das Römische Reich von Anno 117: Pax Romana.

Die Entwickler von Ubisoft Mainz tauchten während der Fuure Games Show in Köln auf, um einen ersten Blick auf Anno 117: Pax Romana zu gewähren.

Anno 117: Pax Romana ist der neuste Teil des strategisches Städtebauspiels, in dem ihr diesmal das Römische Reich nach euren Vorstellungen gestalten könnt.

Der Release des Spiels ist für den 13. November für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S geplant.

  1. danbu 55250 XP Nachwuchsadmin 7+ | 23.08.2025 - 14:23 Uhr

    Es sieht schon echt gut aus. Könnte das bislang hübscheste RTS sein. Schön, dass die Konsolenversion dieses Mal zeitgleich kommt. Hoffentlich bekommen wir dieses Mal auch sämtliche DLCs.

    • Sturmi 9505 XP Beginner Level 4 | 23.08.2025 - 14:30 Uhr
      Antwort auf danbu

      Wäre cool aber dafür bräuchte es doch mehr RAM wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe

  2. Sturmi 9505 XP Beginner Level 4 | 23.08.2025 - 14:28 Uhr

    Ich würde immernoch gerne wissen ob es die Grafik Pop Ups beim zoomen hat wie 1700🤔

Hinterlasse eine Antwort