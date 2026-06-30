Anno 117: Pax Romana: Erster Trailer zur DLC-Erweiterung The Hippodrome

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Image: Ubisoft

Das größte Monument in Latium: Anno 117 zeigt spektakulären DLC-Trailer.

Mit Anno 117: Pax Romana erhält die zweite DLC-Erweiterung The Hippodrome eine eigene Trailer-Reihe.

Ubisoft hat jetzt den ersten von insgesamt drei Trailern veröffentlicht und stellt das monumentale Bauprojekt näher vor.

Im Mittelpunkt steht das Hippodrom, das laut den Entwicklern das größte Monument in Latium ist. Der Bau wird erst nach dem Freischalten der Patrizier möglich und verlangt erhebliche Mengen an Ressourcen. Insgesamt müssen Spieler fünf Bauphasen abschließen, um das gewaltige Bauwerk fertigzustellen.

Der Trailer gibt einen ersten Eindruck von der Größe des Projekts und zeigt, welche Herausforderungen beim Bau auf angehende Statthalter warten. Weitere Informationen zur Erweiterung sollen in den kommenden beiden Trailer-Teilen folgen.

In Anno 117: Pax Romana übernehmen Spieler die Rolle eines Statthalters im Römischen Reich des Jahres 117 n. Chr.. Ob wirtschaftlicher Aufstieg, militärische Expansion oder das Zusammenführen verschiedener Kulturen – der Weg zum Erfolg liegt in den eigenen Händen.

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3 Kommentare Added

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  1. Erra 29885 XP Nasenbohrer Level 4 | 30.06.2026 - 13:28 Uhr

    Hmmm, ich glaub ich warte auf ein Komplett Paket aller DLCs

    1
  3. Spaxarrow 15400 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 30.06.2026 - 13:42 Uhr

    Wie ist es so? Manche online finden den Vorgänger besser. Hats wer gespielt?

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