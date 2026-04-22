Anno 117: Pax Romana: Kostenlose Spieltage am Wochenende

Im November letzten Jahres startete die Anno-Reihe mit Anno 117: Pax Romana auf Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC in ihren achten Hauptableger.
Am kommenden Wochenende erwartet Spieler die Veröffentlichung des ersten DLCs „Die Verheißung des Vulkans“. Enthalten sind die größte Insel der Anno-Geschichte, die einen aktiven Vulkan beheimatet sowie zahlreiche weitere neue Inhalte.
Doch nicht nur das! Wie jetzt offiziell verkündet wurde, wird die Aufbau/Wirtschaftssimulation obendrein am kommenden Wochenende auf allen verfügbaren Plattformen kostenlos spielbar sein.
Xbox-Spieler spielen vom 23.04. um 17 Uhr bis zum 27.04. um 9 Uhr kostenlos. Spieler auf PlayStation 5 und PC starten zur selben Zeit, dürfen aber am 27.04 bis um 14 Uhr in die Welt von Anno 117: Pax Romana eintauchen.
3 Kommentare AddedMitdiskutieren
Habe ich schonmal probiert bei einem Gratiswochenende, gutes Spiel, seltsam dass Xbox Spieler weniger Zeit bekommen.
Ist noch gar nicht so lange her, wo es ein Gratiswochenende gab.
Ein Wochenende ist mir leider zu wenig Zeit für so ein Spiel, aber die wollen unbedingt, dass ich mir das kaufe. 😅
Finde die Aktion gut für Unentschlossene.