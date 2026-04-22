Anno 117: Pax Romana: Kostenlose Spieltage am Wochenende

Im November letzten Jahres startete die Anno-Reihe mit Anno 117: Pax Romana auf Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC in ihren achten Hauptableger.

Am kommenden Wochenende erwartet Spieler die Veröffentlichung des ersten DLCs „Die Verheißung des Vulkans“. Enthalten sind die größte Insel der Anno-Geschichte, die einen aktiven Vulkan beheimatet sowie zahlreiche weitere neue Inhalte.

Doch nicht nur das! Wie jetzt offiziell verkündet wurde, wird die Aufbau/Wirtschaftssimulation obendrein am kommenden Wochenende auf allen verfügbaren Plattformen kostenlos spielbar sein.

Xbox-Spieler spielen vom 23.04. um 17 Uhr bis zum 27.04. um 9 Uhr kostenlos. Spieler auf PlayStation 5 und PC starten zur selben Zeit, dürfen aber am 27.04 bis um 14 Uhr in die Welt von Anno 117: Pax Romana eintauchen.