Anno 117: Pax Romana: Kostenloses Wochenende und neue Twitch-Drops

Ubisoft kündigt für Anno 117: Pax Romana ein kostenloses Wochenende an. Vom 26. Februar bis 2. März kann das Spiel auf Ubisoft Connect, PlayStation 5 und Xbox Series X|S ohne zusätzliche Kosten ausprobiert werden.
Während dieses Zeitraums stehen alle Inhalte der Vollversion zur Verfügung.
Parallel dazu werden zwei neue Twitch Drops freigeschaltet. Zwischen dem 26. Februar, 18:00 Uhr, und dem 12. März, 18:00 Uhr, können Zuschauer in beliebigen Anno‑117‑Streams zwei Logos freischalten: Callinectes und Venusian Shell.
Darüber hinaus fanden neue Tavernengespräche statt, in denen über mögliche Inhalte der kommenden DLCs spekuliert wurde.
Die Diskussionen drehen sich um Gerüchte, Erwartungen und Themen, die die Libertus‑Fraktion aktuell beschäftigen.
5 Kommentare AddedMitdiskutieren
ist ja doch noch das ein oder andere los rund um Anno, nicht das es unseren Städtebauern irgendwann langweilig wird
Vielleicht schaue ich Mal rein, finde das Spiel schon ganz interessant.
Die Twitch Drops werd ich mal einsacken.
Werde die Tage auch endlich mal weiterspielen. Der aktuelle Patch von vor paar Tagen hat endlich mein größten Bug gefixt.
Silos funktionieren nun endlich permanent.
Vorher war es so, dass bei Neustart die Silos nicht mehr den Bonus gaben und man musste jedes einzelne abreißen und neubauen… War extrem nervig. Zumal das Silo die Produktivität verdoppelt. Ohne den Bonus brachen halt einfach die Produktionen zusammen.. hat viel zu lange gedauert das zu fixen.
Quick resume war leider auch nicht hilfreich, weil es dadurch Sound Bugs gab..
Video nachher mal anschauen, ich hoffe bissel dass Ubisoft dem Mimimi vieler Spieler nicht nachgibt und irgendwann doch Pendlerkai bringt.
Finde den neuen Ansatz echt cool und realistischer als reine Produktionsinseln zu haben. Es bringt vorallem noch mehr Organisation mit sich. Zumal die Leute auch vergessen, dass man dann keine Götterboni für die jeweiligen Inseln hat. Die man selbst ohne Aufwand auf locker 40% bekommt.
Ich hoffe es läuft bei dir gut ich werde auch die Tage weiter spielen 😉👍🏻
Ich finde es super das Spiel 👍🏻😉 aber verzichte auf die Switch Drops