Anno 117: Pax Romana: Kostenloses Wochenende und neue Twitch-Drops

Anno 117: Pax Romana kann dieses Wochenende gratis gespielt werden – dazu gibt es zwei neue Twitch-Drops.

Ubisoft kündigt für Anno 117: Pax Romana ein kostenloses Wochenende an. Vom 26. Februar bis 2. März kann das Spiel auf Ubisoft Connect, PlayStation 5 und Xbox Series X|S ohne zusätzliche Kosten ausprobiert werden.

Während dieses Zeitraums stehen alle Inhalte der Vollversion zur Verfügung.

Parallel dazu werden zwei neue Twitch Drops freigeschaltet. Zwischen dem 26. Februar, 18:00 Uhr, und dem 12. März, 18:00 Uhr, können Zuschauer in beliebigen Anno‑117‑Streams zwei Logos freischalten: Callinectes und Venusian Shell.

Darüber hinaus fanden neue Tavernengespräche statt, in denen über mögliche Inhalte der kommenden DLCs spekuliert wurde.

Die Diskussionen drehen sich um Gerüchte, Erwartungen und Themen, die die Libertus‑Fraktion aktuell beschäftigen.