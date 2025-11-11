Anno 117: Pax Romana: Launch-Trailer zur Städtebau-Simulation

Annoholiker freuen sich auf die Veröffentlichung von Anno 117: Pax Romana, dem neusten Teil der Städtebau-Simulation, die am 13. November für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erscheint.
Zur Einstimmung gibt es heute den offiziellen Launch-Trailer, der euch auf die Gestaltung des römischen Reiches vorbereitet.
3 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das Spiel ist wunderschön
Ich hab Mega Lust auf das Game aber im Moment einfach nicht genug Zeit für so einen Zeitfresser.
Wird ein Angebotstitel auf meinem Laptop für mich.