Anno 117: Pax Romana: Launch-Trailer zur Städtebau-Simulation

3 Autor: , in News / Anno 117: Pax Romana
Übersicht
Image: Ubisoft

Die Errichtung des römischen Reiches steht mit Anno 117: Pax Romana in dieser Woche bevor.

Annoholiker freuen sich auf die Veröffentlichung von Anno 117: Pax Romana, dem neusten Teil der Städtebau-Simulation, die am 13. November für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erscheint.

Zur Einstimmung gibt es heute den offiziellen Launch-Trailer, der euch auf die Gestaltung des römischen Reiches vorbereitet.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Anno 117: Pax Romana

3 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. Gunslinger 22730 XP Nasenbohrer Level 2 | 11.11.2025 - 15:42 Uhr

    Ich hab Mega Lust auf das Game aber im Moment einfach nicht genug Zeit für so einen Zeitfresser.

    0

Hinterlasse eine Antwort