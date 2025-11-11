Anno 117: Pax Romana: Launch-Trailer zur Städtebau-Simulation

Die Errichtung des römischen Reiches steht mit Anno 117: Pax Romana in dieser Woche bevor.

Annoholiker freuen sich auf die Veröffentlichung von Anno 117: Pax Romana, dem neusten Teil der Städtebau-Simulation, die am 13. November für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erscheint.

Zur Einstimmung gibt es heute den offiziellen Launch-Trailer, der euch auf die Gestaltung des römischen Reiches vorbereitet.