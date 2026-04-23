Anno 117: Pax Romana: Meilenstein mit 1,17 Millionen Spielern erreicht

Mit 1,17 Millionen Spieler entwickelt sich Anno 117: Pax Romana zum erfolgreichsten Start der Seriengeschichte und bereitet erste große Erweiterung vor.

Seit seiner Veröffentlichung am 13. November 2025 hat Anno 117: Pax Romana insgesamt 1,17 Millionen Spieler erreicht und damit den schnellsten Meilenstein in der Geschichte der Reihe erzielt.

Damit bestätigt sich der starke Launch des Strategiespiels von Ubisoft, das bereits kurz nach Release sowohl bei Kritik als auch in der Community für seine Weiterentwicklung des Städtebau-Genres positiv aufgenommen wurde.

Kurz vor dem nächsten großen Inhaltsupdate steht bereits die erste Erweiterung in den Startlöchern. Der DLC „Verheißung des Vulkans“ erscheint im April und bringt unter anderem die bislang größte Insel der Serie, die Gottheit Vulcanus sowie einen aktiven Vulkan ins Spiel. Dessen Eruptionsphasen sollen dabei eine zusätzliche spielerische Herausforderung darstellen.

Ubisoft betont, dass das Entwicklerteam weiterhin eng auf Community-Feedback reagiert und die ambitionierten Inhalte für das erste Jahr konsequent weiterentwickelt. Der kommende DLC markiert dabei den Auftakt der langfristig geplanten Erweiterungsstrategie.

Begleitet wird der nächste Content-Abschnitt von mehreren Aktionen im Spielumfeld. Zwischen dem 23. und 27. April findet ein Free Weekend statt, das neuen Spielern den Einstieg erleichtert. Zusätzlich läuft bis zum 17. Mai ein Freunde-werben-Freunde-Programm, bei dem vermittelte Teilnahmen mit Ruhmespunkten belohnt werden.

Insgesamt zeigt sich bereits früh, dass sich der Titel als wichtiger Meilenstein innerhalb der Reihe etabliert und die langfristige Unterstützung mit neuen Inhalten weiter ausgebaut werden soll.

Die Hauptinhalte des Year 1 Pass von Anno 117: Pax Romana beinhalten:

Verheißung des Vulkans (30. April 2026): „Verheißung des Vulkans“ erweitert die Provinz Latium um ein neues Siedlungsgebiet. Es handelt sich dabei um die bislang größte Insel in der Geschichte von Anno, auf der eine natürliche Vulkan-Katastrophe das Regierungsgeschick der Spieler auf die Probe stellen wird. Spieler richten ihre Städte auf den Vulkan aus, stärken ihren Minen, bauen neue Produktionsketten auf und können Obsidian gegen neue Spezialisten eintauschen.

„Verheißung des Vulkans“ erweitert die Provinz Latium um ein neues Siedlungsgebiet. Es handelt sich dabei um die bislang größte Insel in der Geschichte von Anno, auf der eine natürliche Vulkan-Katastrophe das Regierungsgeschick der Spieler auf die Probe stellen wird. Spieler richten ihre Städte auf den Vulkan aus, stärken ihren Minen, bauen neue Produktionsketten auf und können Obsidian gegen neue Spezialisten eintauschen. Das Hippodrom (August 2026) Spieler errichten das Hippodrom – das prächtigste Bauwerk in der Geschichte von Anno, inspiriert vom berühmten Circus Maximus. Sie unterhalten ihre Bürger mit spannenden Wagenrennen, können neue Spezialisten auf ihren Inseln willkommen heißen und mächtige Boni für ihre Städte erhalten.

Spieler errichten das Hippodrom – das prächtigste Bauwerk in der Geschichte von Anno, inspiriert vom berühmten Circus Maximus. Sie unterhalten ihre Bürger mit spannenden Wagenrennen, können neue Spezialisten auf ihren Inseln willkommen heißen und mächtige Boni für ihre Städte erhalten. Erwachen des Deltas (November 2026): „Erwachen des Deltas“ schaltet eine neue Provinz mit weitläufigen Wüsten und einem fruchtbaren Flussdelta frei. Es gilt, neue Bevölkerungsgruppen mit einzigartigen Bedürfnissen und Überzeugungen zu verwalten und ein Gleichgewicht zwischen römischem Ehrgeiz und ägyptischer Tradition zu finden. Spieler erweitern ihren Einfluss, indem sie neue Gottheiten verehren, neue Militäreinheiten befehligen sowie vieles mehr.

Anno 117: Pax Romana ist für PlayStation5, Xbox Series X|S, GeForce Now sowie für Windows-PC über Steam, den Epic Games Store und Ubisoft Connect erhältlich.