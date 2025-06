Anno 117: Pax Romana: Römisches Reich wird im November errichtet

Anno 117: Pax Romana hat sein Veröffentlichungsdatum mit einem brandneuen Trailer bekannt gegeben, in dem die Statuen Roms in einem hochoktanigen Spektakel in Gesang ausbrechen, der andeutet, wie euer Vermächtnis als Statthalter in Erinnerung bleiben wird.

Das Aufbauspiel wird am 13. November 2025 auf PlayStation 5, Xbox Series X|S, Amazon Luna und Windows-PC über Steam, den Epic Games Store und Ubisoft Connect erscheinen.

Entwickelt von Ubisoft Mainz, ist Anno 117: Pax Romana ist der bisher ehrgeizigste Teil der Serie und eines der größten Spiele, die jemals über das Römische Reich gemacht wurden.

Die Spieler begeben sich auf die Reise als neu ernannter Statthalter, der vom Kaiser geschickt wird, um mehrere Provinzen im ganzen Reich aufzubauen und zu leiten, von den wunderschönen Herzlanden von Latium bis zu den geheimnisvollen keltischen Feuchtgebieten von Albion, wo kein zivilisierter Römer sein möchte.