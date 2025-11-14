Anno 117: Pax Romana: Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut

Viel mehr als nur einen Tag haben Fans von Aufbauspielen, um das Römische Reich in Anno 117: Pax Romana zu errichten.

Ubisoft veröffentlichte diese Woche Anno 117: Pax Romana, eines der ambitioniertesten Strategiespiele zum Römischen Reich, für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Amazon Luna, GeForce Now und Blacknut sowie für Windows-PC über Steam, den Epic Games Store und Ubisoft Connect.

Der Launch-Trailer zu Anno 117: Pax Romana:

Anno 117: Pax Romana wurde von Ubisoft Mainz entwickelt und bietet ein erstklassiges Aufbauspiel-Erlebnis, das das Genre neu definiert. Zum ersten Mal in der Anno-Reihe können Spielende ihren eigenen Charakter wählen, um ihre Reise im Story-getriebenen Kampagnenmodus zu gestalten.

Spieler haben die Wahl zwischen Marcus, einem jungen Mann voller Zweifel, der seine Fähigkeiten in einer Rolle voller schwieriger Entscheidungen beweisen muss, und Marcia, einer jungen Frau, die in Zeiten politischer Umbrüche ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen will.

Als römischer Statthalter oder römische Statthalterin beeinflussen Entscheidungen das Leben der Bürger:innen und prägen die Bedeutung römischer Herrschaft.

Im Sandbox-Modus lässt sich das Spielerlebnis individuell anpassen, einschließlich der Wahl der Startprovinz: Latium – nahe dem Herzen des Reiches – oder Albion – die wilde und geheimnisvolle Provinz, in die kein zivilisierter Römer möchte.

Jede Provinz bietet ihre eigene Kultur, Gottheiten und Glaubensvorstellungen. In Albion stellt sich die Frage: Keltische Traditionen übernehmen oder römische Ambitionen durchsetzen?

Es gilt Gottheiten zu wählen, die Bedürfnisse der Bürger zu erfüllen und zu entscheiden, ob man den Frieden bewahrt oder militärische Schlachten zu Land und zu Wasser führt. Als römischer Statthalter liegt die Verantwortung für den Preis des Friedens in den eigenen Händen.

Die Standard Edition von Anno 117: Pax Romana ist für 59,99 € auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich. Die Gold Edition umfasst das Hauptspiel sowie den Jahr-1-Pass und ist für 89,99 € verfügbar.