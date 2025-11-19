Anno 117: Pax Romana: Stellt Rekorde zum Verkaufsstart auf

Anno 117: Pax Romana erreicht Höchstwertungen, ist der am schnellsten verkaufte Teil der Reihe freut sich über die meisten täglichen Spielerinnen und Spieler in der Serienhistorie!

Ubisoft gab bekannt, dass Anno 117: Pax Romana einen außergewöhnlichen Start hingelegt hat und damit einen neuen Meilenstein für die führende Aufbauspiel-Marke setzt. Seit der Veröffentlichung am 13. November begeistert das Spiel Spielende weltweit, indem es sie mit seiner Pracht und Komplexität des Römischen Reiches in seinen Bann zieht.

Nach 25 Jahren und sieben Teilen festigt die Anno-Reihe mit ihrem neuesten Titel Anno 117: Pax Romana ihren Platz im Strategiespielmarkt. Das Spiel wurde von Ubisoft Mainz entwickelt und lädt Spielerinnen und Spieler ein, das Schicksal des Römischen Reiches in seiner wohlhabendsten Epoche zu gestalten,

Mit einer Mischung aus strategischem Städtebau, tiefgehender Wirtschaftssimulation und 4X-Elementen in einer immersiven Welt. Der beeindruckende Umfang und die eindrucksvolle Grafik haben sowohl langjährige Fans als auch Neueinsteiger überzeugt. IGN vergab 9/10 Punkte und nannte es „Ein wunderschöner antiker Städtebauer, der eine Standing Ovation verdient.“

Wichtige Highlights des Launches

Beispiellose Verkaufszahlen: Das Spiel ist der am schnellsten verkaufte Titel in der 25-jährigen Geschichte der Marke. Es belegte weltweit Platz 2 der Steam-Bestseller und gehört in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und den USA zu den Top 3.

Kritikerlob: Mit einem Durchschnittswert von 85 auf Metacritic und 94% „Critics Recommend“ auf OpenCritic erhielt das Spiel breite Anerkennung und ist das höchstbewertete Anno aller Zeiten.

Rekordbeteiligung: Innerhalb der ersten Woche und mit einer durchschnittlichen täglichen Spielzeit von drei Stunden erreichte Anno 117: Pax Romana nie dagewesene Spielerzahlen und ist damit der am schnellsten wachsende Titel der Serie.

Anno 117: Pax Romana ist verfügbar für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Geforce Now sowie Windows-PC über Steam, den Epic Games Store und Ubisoft Connect.

„Anno 117: Pax Romana markiert ein neues Kapitel für unsere geliebte Marke und für alle, die ihre Leidenschaft, Kreativität und unzählige Stunden hineingesteckt haben. Wir sind überwältigt von der unglaublichen Resonanz unserer Spielerinnen und Spieler“, sagte Stéphane Jankowski, Executive Producer von Anno. „Unser Team bleibt engagiert, hört kontinuierlich auf Feedback und arbeitet daran, die ehrgeizigen Inhalte des ersten Jahres zu liefern, die unsere Spielwelt bis in die Provinz Ägypten erweitern!“

Der Accolade-Trailer zu Anno 117: Pax Romana kann hier angesehen werden: