Anno 117: Pax Romana: Trailer zeigt Features der PC-Version

Für PC wurde eine zeitlich begrenzte Demo zu Anno 117: Pax Romana sowie ein Trailer veröffentlicht.

Ubisoft veröffentlichte eine kostenlose Demo für Anno 117: Pax Romana auf dem PC. Die zeitlich begrenzte Demo ist bis zum 16. September für alle Spielerüber den Ubisoft Store, bei Steam und im Epic Games Store verfügbar.

Anno 117: Pax Romana war auf der Gamescom erstmals für die Öffentlichkeit spielbar und wurde dort mit den Awards ‚Bestes PC-Spiel‘ und ‚Bester Stand‘ ausgezeichnet. Nun können Spieler weltweit das bislang ambitionierteste Aufbau-Spiel der Reihe erleben.

Während Anno 1800 einen Meilenstein von 6 Millionen Spieler feiert, bietet diese kostenlose Demo die perfekte Gelegenheit, Teil einer wachsenden globalen Community zu werden und eine neue Reise als angehender Statthalter oder angehende Statthalterin anzutreten.

Anno 117: Pax Romana erscheint am 13. November 2025 gleichzeitig auf Ubisoft+, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Amazon Luna sowie für PC über den Ubisoft Store, den Epic Games Store und Steam.

PC-Spezifikationen und -Features

​Anno 117: Pax Romana möchte das Aufbau-Genre neu definieren, indem es ein erstklassiges Spielerlebnis bietet. Diese Vision soll durch die Entwicklung der umfangreichsten Simulation verwirklicht werden, die je in einem Builder Game erschaffen wurde. Sie basiert auf der Empire Engine von Ubisoft Mainz und wird durch eine Vielzahl modernster Technologien unterstützt.

GPU-getriebene dynamische Grasbewegung und Terrain Displacenement Mapping

​Für Statthalter, die stolz darauf sind, ihre Ländereien lebendig zu sehen – mit sich im Wind wiegender Vegetation und realistisch auf die Ausdehnung der Provinz reagierendem Gelände.

Raytracing, Global Illumination und atmosphärische Streuung

​Für Statthalter, die die Schönheit der Natur schätzen – mit authentischen Lichtreflexionen auf Oberflächen, Nebel, der durch die Sümpfe von Albion zieht, und dynamisch wechselndem Wetter im Tagesverlauf.

Bevölkerungssimulation und Tag-Nacht-Zyklus

​Für Statthalter, die die lebendigen Straßen ihrer Provinzen zu jeder Tageszeit erkunden oder die Emotionen einer jubelnden Menge im Kolosseum im Rhythmus des Tages erleben möchten.