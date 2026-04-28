Anno 117: Pax Romana: Ubisoft fixt Bugs, KI-Fehler und Performance-Probleme

Für Anno 117: Pax Romana ist das Update 1.5 erschienen und bringt eine Reihe technischer Anpassungen, Fehlerbehebungen und Stabilitätsverbesserungen für das Strategiespiel.

Eine der auffälligsten Änderungen betrifft Schiffe, die nun ihren Namen ändern, sobald sie zwischen Provinzen wechseln. Zudem wurde klargestellt, dass die Schwierigkeitseinstellungen des DLC keinen Einfluss auf die allgemeinen Spielschwierigkeitsoptionen haben.

Im Bereich der Grafik wurde ein Fehler behoben, bei dem Gebäudeschatten und Wellen auf höchster Zoomstufe sowie aus bestimmten Kamerawinkeln auf der Region Cinis nicht korrekt dargestellt wurden.

Auch die Stabilität wurde verbessert. In seltenen Fällen konnte es zu einem Spielabsturz kommen, wenn innerhalb kurzer Zeit sehr häufig ein Spielstand mit aktivem DLC geladen wurde.

Im Koop-Modus wurde ein spezifischer Fehler behoben, der nach dem Wechsel von Teil 1 zu Teil 2 einer Kampagne den TRAJAN-120913-01-Fehler auslöste.

Technische Probleme betreffen zudem Performance-Spitzen während eines Vulkanausbruchs, die zu reduzierten Bildraten führen konnten. Auch ein Problem mit der Gamepad-Navigation wurde adressiert: Die virtuelle Tastatur erschien nicht beim Umbenennen einer Handelsgruppe während der Erstellung einer Handelsroute.

Ein weiterer Fix betrifft die KI bzw. Spielweltlogik: Zerstörte Kontore von Piraten konnten weiterhin Schiffe spawnen, selbst wenn sich feindliche Einheiten in der Nähe befanden.

Erfahrt mehr in den vollständigen Patch Notes.

Update 1.5 – Patch Notes Verbesserungen und Änderungen Allgemeines Wortfilter im Einzelspielermodus angepasst Der Filter ist zwar weiterhin aktiv (eine Anforderung, die wir nicht umgehen können), es findet jedoch keine Zensur mehr auf Client-Seite statt Andere Teilnehmer eines Mehrspielermatchs sehen weiterhin *****, wenn ein von einem anderen Spieler verwendetes Wort vom Filter betroffen ist

Gameplay-DLCs können nun jederzeit während des Spiels aktiviert werden Beim Laden eines Spielstands aus der Zeit vor der DLC-Veröffentlichung erscheint direkt eine Aufforderung; die Entscheidung kann jedoch auf später verschoben werden

Ein System zur Priorisierung der Arbeitskräfte wurde hinzugefügt, um Negativspiralen zu vermeiden Die Priorität lautet nun: Militär < Bonusbevölkerung < Bevölkerungs-Flächeneffekt < Einkommen < Einkommens-Flächeneffekt

Das Besiegen eines Piraten bringt nun positiven Ruf beim Kaiser

Amphitheater-Events können nun auf mehreren Inseln gleichzeitig stattfinden

Bei Verwendung von Maus und Tastatur können nun alle Markierungen am unteren Bildschirmrand entfernt/ersetzt werden; die Ressourcenmarkierungen sind nicht mehr fest

Wettereffekte wie Regen in Albion oder der Vulkanasche-Regen aus „Verheißung des Vulkans“ können über das Optionsmenü deaktiviert werden

Zerstörte Officia “erinnern” sich nun an die zuletzt verwendeten Spezialisten

Es wurde eine neue Art von Aufträgen hinzugefügt: Begleitaufträge Es erscheint ein Schiff, das auf seinem Weg zum Kartenrand angegriffen wird, sodass der Spieler dafür sorgen muss, dass es überlebt

Balancing Balancing des passiven Handels angepasst: Dieser war zuvor zu mächtig und wird nun etwas abgeschwächt. Rivalen/Händler verkaufen nur noch Waren, die sie tatsächlich auf Lager haben. Rivalen zahlen nun denselben Preis wie Händler. Rivalen/Händler haben ab der Mitte des Spiels weniger Handelsbudget Waren haben höhere Handelspreise. Wichtig: Das alte Balancing ist weiterhin verfügbar, und all diese Optionen sind nun Teil des Spielsetups. Während alte Spielstände auf Wunsch auf das neue Balancing umgestellt werden können, könnt ihr auch selbst entscheiden, wie ihr den passiven Handel in eurem Spielstand haben möchtet. DLC „Verheißung des Vulkans“: Während Eruptionen und dem vulkanischen Winter verkaufen Händler keine Waren, die von Vulkanphasen betroffen sind (Nahrungsmittel, Feldfrüchte, Fisch, Tiere)

Die Kornmühle erhält +1 Wissen, die Eselmühle –1 Gesundheit als Flächeneffekt Damit wollen wir besser darzustellen, dass die Wassermühle „teurer“ ist, da sie einen Flussplatz benötigt.

Landeinheiten erleiden Schaden durch größere Zwischenfälle, wenn sie sich in unmittelbarer Nähe befinden (Krankheit, Feuer)

Es wurde ein Schwierigkeitsgrad „Leicht“ für die Auswirkungen des steigenden Stadtstatus auf die Zwischenfall-Attribute hinzugefügt

Die Höchstgrenzen für Ansehen und Glauben wurden drastisch angehoben und es wurden zusätzliche Meilensteine für Buffs hinzugefügt

Die Kosten für Voadas Söldner wurden gesenkt und ihre Werte leicht verbessert

Die Anzahl und Intensität von Voadas Überfällen wurde erhöht, wobei der Schwerpunkt auf Landangriffen liegt UI & Steuerung Verschiedene Verbesserungen am Handelsrouten-Bildschirm Routen können direkt bei Erstellung einer Gruppe zugewiesen werden Handelsrouten können direkt bei der Erstellung benannt werden Haltet die Umschalttaste gedrückt, um eine Ware in alle freien Plätze eines Schiffes zu kopieren Handelsroutenlinien werden nun auf der Karte rechts angezeigt, wenn ihr mit der Maus über eine Handelsroute fahrt Die Anzahl der Gebäude, die eine Ware produzieren, wird nun zusätzlich zum Lagerbestand für jede Insel angezeigt Einige weitere Verbesserungen befinden sich noch in der Diskussion/Entwicklung

Bei Verwendung von Maus und Tastatur können nun alle Markierungen am unteren Bildschirmrand entfernt/ersetzt werden; die Ressourcenmarkierungen sind nicht mehr fest

Wir haben eine „Favoriten“-Kategorie bei Verwendung des Gamepads hinzugefügt Damit können Schiffe und Gebäude als Favoriten hinzugefügt werden, um schnell darauf zugreifen zu können Es können sowohl Menüeinträge als auch die aktuelle Auswahl hinzugefügt werden

Es ist nun möglich, in der Minikarte zu zoomen und den Ausschnitt zu verschieben

Mehrere Verbesserungen am Ladebildschirm des Mehrspielermodus, darunter: Anzeige des Bereitschaftsstatus der Teilnehmer Ein Symbol zur Unterscheidung zwischen menschlichen und KI-Spielern wurde hinzugefügt Der Text „Warten auf den Host, um das Spiel zu starten“ wurde hinzugefügt

Ihr könnt einer Gruppe von Land-Einheiten nun anweisen, an Bord eines nahegelegenen Schiffes zu gehen, anstatt sie einzeln zu den Schiffen zu schicken

Wenn ihr das Spiel im Fenstermodus spielt, merkt sich das Spiel nun die Fenstergröße

Drückt die Umschalttaste, während ihr das Upgrade-Werkzeug auf Ruinen anwendet, um ALLE Ruinen (unabhängig vom Gebäudetyp) in Reichweite wiederaufzubauen Bug Fixes Gameplay Verschiedene Performance-Verbesserungen

Verschiedene Fixes rund um Handelsrouten Es wurde ein Problem behoben, bei dem sich Schiffe auf Handelsrouten stoppten, nachdem eine Route gelöscht wurde Die Schaltfläche „Route einrichten“ wurde deaktiviert, wenn eine Handelsroute aus nur einer Insel bestand Einige Icons im Handelsrouten-Menü wurden ersetzt [Xbox] Es wurde ein Problem behoben, bei dem Handelsrouten nicht gespeichert wurden, nachdem im Popup-Fenster „Ungespeicherte Änderungen“ auf „Ja“ geklickt wurde Verbesserte Barrierefreiheit für Farbenblinde in der Warnstatusleiste während der Erstellung von Handelsrouten Verbesserte Lesbarkeit der Inselvorräte auf der Makrokarte Es wurde ein Problem behoben, bei dem kleine Inseln auf der Makrokarte schwer auszuwählen waren Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Schaltfläche „Routenübersicht“ beim Darüberfahren mit der Maus keinen weißen Umriss anzeigte Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Waren-Symbole und Stationslisten im Handelsrouten-Menü falsch ausgerichtet waren Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Option zum Umbenennen von Gruppen im Popup fehlte Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Bereich zur Auswahl eines Schiffsfilters zu klein war Es wurde ein Problem behoben, bei dem der rote Pfeil neben dem Lagerbestand auf rotem Hintergrund schwer lesbar war Es wurde ein Problem behoben, bei dem Handelsrouten-Einträge verschwanden, wenn mehr als 100 Routen angelegt waren Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Scrollen in der Schiffs-Liste mit dem Mausrad auch die Makrokarte vergrößerte [Gamepad] Es wurde ein Problem behoben, bei dem beim Umbenennen einer Handelsroute frühere Texteingaben angezeigt wurden Verbesserte Sichtbarkeit, wenn im Handelsrouten-Menü ein Filter aktiv ist Es wurde ein Problem behoben, bei dem bei der Schiffsauswahl nicht das richtige Symbol für den Schiffstyp (militärisch/zivil) angezeigt wurde Es wurde ein Problem behoben, bei dem nicht alle Handelsrouten sichtbar waren Es wurde ein Problem behoben, bei dem angebotene und angeforderte Waren nicht aus dem Insel-Infotipp entfernt wurden, nachdem ihr Status auf „Kein Handel“ geändert wurde

Mehrere Korrekturen am aktiven Handel: Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Kategorie-Filter in jedem aktiven Handelsmenü gleichzeitig auf „Waren“ und „Gegenstände“ angewendet wurde. Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Tutorial-Highlights nicht verschwanden Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Schaltfläche „Aktiver Handel“ in nicht-englischen Übersetzungen falsch ausgerichtet war. Die visuelle Qualität des Handelsmenüs für Spezialisten wurde verbessert. Die Schaltfläche „Handel“ ist nun in den Registerkarten „Waren“ und „Gegenstände“ verfügbar. Ein kurzer Erklärungstext wurde vor dem Timer bei Händler hinzugefügt. Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Infotipp für Waren im Hafen von Diana fälschlicherweise „Kann nicht gehandelt werden“ anzeigte.

Es wurde ein Problem behoben, durch das Rivalen die “Stonehenge” Insel in der Kampagne besiedelten

Ein Crash beim Hinzufügen eines Piraten in einem bestehenden Spiel wurde behoben.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die automatische Drehfunktion bei einem Gebäude schnell zwischen verschiedenen Positionen hin- und herwechselte, wenn der Spieler versuchte, es in einer Ecke zu errichten

Beim Kopieren eines Gebäudes mit einem Skin wird nun auch der verwendete Skin mitkopiert

Es wurde ein Problem behoben, bei dem der jeweils andere Einwohner-Pfad in Albion nicht korrekt freigeschaltet wurde, nachdem die höchste Stufe des anderen Pfads erreicht worden war

Es wurde eine Fehlermeldung im Bau-Menü beim Upgrade auf Stufe 2 in Albion behoben

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Blaupause einer Stadtwache als gebaut angezeigt wurde, wenn die Blaupause eines anderen Gebäudes ausgewählt wurde.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Patrizierwohnhäuser kein Prestige von der Villa erhielten.

[Gamepad] Es wurde ein Problem behoben, bei dem Felder/Module jedes Mal rotierten, wenn der Spieler in den Baumodus wechselte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem einige der öffentlichen Gebäude von Albion nicht korrekt auf den jeweiligen anderen Einwohner-Pfad angewendet wurden.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Amphitheater-Belohnungen nicht auf der richtigen Insel bereitgestellt wurden.

Es wurde ein Problem behoben, das dazu führte, dass Pirateninseln in bestimmten Karten-Seeds fehlten.

Rivalen können ihre Villeneinheiten nicht mehr Feldlager aufschlagen lassen

Rivalen versuchen nun auch Flankenangriffe sowie Attacken von hinten mit ihren Landeinheiten.

Rivalen kapitulieren (früher) während von ihnen ausgelöster Rebellionen.

Es wurde ein Problem behoben, durch das Inseln sich nach der Übernahme an die Bevölkerung der vorigen Statthalters “erinnerten”

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Aufwerten von Feldwegen den angrenzenden Sumpfwegabschnitt zerstörte

Es wurde ein Problem mit der Errungenschaft „Romani Ite Domum“ behoben

Die Asset-Pools für mehrere Gegenstände wurden korrigiert, die zuvor die Produktionsketten nicht wie vorgesehen beeinflussten.

Der Effekt „Viele Hände, leichte Arbeit“ wurde gefixt

Ein Problem wurde behoben, durch das das Klicken auf Attribute immer zum Bildschirm mit den Produktionsstatistiken führte. Einheiten und Schiffe Schiffe verlieren nun keine Lebenspunkte mehr, während sie repariert werden, während ein Mangel an Arbeitskräften normalerweise ihre Lebenspunkte verringern würde Nach einer vollständigen Reparatur beginnen Schiffe wieder, Lebenspunkte zu verlieren

Die Reservetruppen der Villa werden nicht mehr zur allgemeinen Armeestärke gezählt, da sie rein defensiv sind Rivalen berücksichtigen diese Truppen jedoch weiterhin, wenn sie eine Invasion planen

Verbesserter Zusammenhalt von Schiffsgruppen bei Eskorten

Die Reservetruppen eines Rivalen können nun vom Spieler gelöscht werden, nachdem er die Insel des Rivalen erobert hat

Spieler können nun auch dann Einheiten ein Lager aufschlagen lassen, während „Autokampf“ aktiv ist.

Spieler können nun eine Armee leichter ein Lager aufschlagen lassen. Wenn mehrere Einheiten ausgewählt sind erlaubt ein Klick auf “Lager aufschlagen”, für jede Einheit nacheinander einen Ort zum Lagern auszuwählen

Diplomatie Es wurden neue Hinweistexte für die Kriegshinweise mit dem Kaiser im Diplomatie-Bildschirm hinzugefügt

Piraten lösen ihr Bündnis mit dem Spieler nicht mehr auf, wenn dieser eine Rebellion auslöst

Es wurden einige fehlerhafte “Beziehungsgründe” im Zusammenhang mit dem Brechen von Verträgem in der Vergangenheit behoben

Es wurde ein Problem behoben, durch das der Spieler bei Erreichen des (Pro-)Konsuls bei einigen Rivalen doppelt so viele positive Beziehungspunkte erhielt

Ein Problem wurde behoben, durch das wirtschaftliche Beziehungengründe vollständig verschwanden, nachdem ein Rivale den Spieler überholt hatte

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Zerstörung von Einheiten keinen Einfluss auf die Beziehung zu Rivalen im Krieg hatte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Verhandlungsbildschirm eine absurd hohe Zahl anzeigte, wenn ein Grund mit einem Hinweis vorhanden war.

Es wurde ein Problem behoben, das zu einem endlosen Rebellionszustand führte, selbst wenn der rebellierende Rivale besiegt worden war.

Der Handel mit Piraten wird nun nicht mehr durch den Ruf des Spielers beim Kaiser beeinflusst.

Es wurde ein Problem mit einer Endlosschleife von Nachrichten zum Ruf beim Kaiser behoben.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Konsulstatus des Spielers nicht aufgehoben wurde, nachdem ein Rivale zum Spezialisten ernannt worden war.

Es wurden zusätzliche Benachrichtigungen hinzugefügt, um den Spieler über Verträge zwischen zwei Rivalen zu informieren, wenn der Spieler sich dem Krieg eines Rivalen gegen einen anderen NPC angeschlossen hatte und der Verbündete Frieden schloss.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Kamera nach der Eroberung der Insel eines Rivalen auf die falsche Insel fokussierte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem einige Ornamente von Rivalen nach der Eroberung auf der Insel verblieben. UI/UX & Controls Verschiedenste UI-Verbesserungen an diversen Menüs

Zeichenlimit für Namen von Schiffen, Landeinheiten und Spielerprofilen auf 16 begrenzt um Anzeigeprobleme zu vermeiden

[Gamepad] Problem behoben, durch das sich der Fokus im Menü von Toren und Türmen nicht auf den Button für aktive Effekte bewegte

Es wurde behoben, dass gesperrte Kategoriesymbole in Wohnhäusern weiß statt hellbraun angezeigt wurden

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Verschiebe-Kosten für Hafengebäude weiterhin angezeigt wurden, obwohl diese in den Spieloptionen auf „kostenlos“ eingestellt waren

Die Darstellung von Flächeneffekten für Gebäude, die sowohl positive als auch negative Effekte bieten, wurde angepasst, um sicherzustellen, dass die korrekte Anzahl betroffener Gebäude angezeigt wird.

Die Textskalierung für in den Menüs von Stadtwachen-Gebäuden wurde angepasst.

Infotipps in der Werft zeigen nun auch den Schiffstyp an (Pentekonter, Trireme, Quinquereme).

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Werte von lagernden Landeinheiten nicht angezeigt wurden.

Die Farben für das In-Game-Feedback von Landeinheiten wurden vereinheitlicht.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Reparaturzeit der Villa negativ wurde, wenn Ressourcen für den Wiederaufbau fehlten.

[Gamepad] Die Skalierung des radialen Werkzeugmenüs, die im Vergleich zu anderen radialen Menüs zu niedrig war, wurde korrigiert.

Das Auswahlverhalten des Spielmodus- und der Provinzauswahlbildschirme wurde vereinheitlicht.

Es wurden einige Probleme mit dem Verhalten der Schaltflächen in den Spieleinstellungsmenüs behoben.

Ein Problem wurde behoben, bei dem sich die Beschreibung des Kaisers mit dessen Avatar überschnitt.

Einige Probleme wurden behoben, bei denen die Option zur Drehung der Minikarte unter bestimmten Umständen nicht funktionierte.

Verschiedene Probleme im Zusammenhang mit dem Farbblind-Modus und den Kontrasteinstellungen wurden behoben.

Ein Problem wurde behoben, bei dem die Provinzwechsel-UI-Elemente zu lange auf dem Bildschirm blieben

[Gamepad] Einige fehlende Kategorienamen im Radialmenü wurden hinzugefügt.

[Gamepad] Die Übersichtlichkeit der Einträge im Bau-Menü für Produktionsketten aus einer anderen Provinz wurde verbessert. Steuerung [Gamepad] Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Auswahlfokus im Objektmenü eines Bauplatz-Geäudes (Berg/Fluss) verloren ging.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem beim Kopieren von Tierfarmen und Depots per Umschalt-Klick die Kopie nicht korrekt am Mauszeiger ausgerichtet wurde.

[Gamepad] Es wurde ein doppelter „Zurück“-Button im Menü der Villa entfernt

[Gamepad] Es wurde ein Problem behoben, das Spieler daran hinderte, den Namen einer Einheit zu ändern.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem sich die Scroll-Geschwindigkeit der Kamera nach einem Neustart des Spiels zurücksetzte.

Es wurden einige Scroll-Probleme im Zusammenhang mit Touchpads behoben.

[Gamepad] Es wurde ein Problem behoben, bei dem Buttons nicht mit dem Gamepad-Cursor ausgerichtet waren.

[Gamepad] Es wurde ein Problem behoben, bei dem Buttons nicht mit dem Gamepad-Cursor ausgerichtet waren. [Gamepad] Es wurde das Problem behoben, das dazu führte, dass die Gamepad-Auswahl Schiffe höher als den Leuchtturm eines Rivalen priorisierte, wenn sich beide in direkter Nähe befanden

[Gamepad] Es wurde ein Problem behoben, bei dem sich die Kamera drehte, wenn das Spielfenster den Fokus verlor, während ein PS5 DualSense-Controller angeschlossen war

[Gamepad] Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Auswahlkreis weiterhin sichtbar war, wenn man mit einem ausgewählten Bauwerkzeug über gültige Ziele fuhr

[Gamepad] Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Schaltfläche „Alle zurücksetzen“ in den Optionen nicht funktionierte

[Gamepad] Es wurde ein Problem behoben, bei dem sich die Info-Ecke im Religionsmenü nicht mit dem rechten Stick öffnen ließ.

[Gamepad] Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Steuerung teilweise gesperrt war, nachdem das Pausenmenü geöffnet und geschlossen wurde, während ein Infotipp mit dem Gamepad angeheftet war.

[Gamepad] Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Bau-Menü den Fokus verlor, wenn man darin nach oben navigierte. Grafik/Visuelles Die Spielwelt wird dunkel oder orange, wenn der Spieler nachts zur Weltkarte wechselt und wieder zurückkehrt

Ein Problem mit beschädigten Villen wurde behoben, durch das Teile davon stark vergrößert und falsch platziert dargestellt wurden

Ein Problem wurde behoben, durch das Feedback-Einheiten in Abschnitte des Heiligtums stecken blieben

Die fehlerhafte Animationsüberblendung für Kavallerie während eines Sturmngriffs wurde verbessert

Ein Problem wurde behoben, durch das sich die Banner von Landeinheiten fehlerhaft verhielten, wenn viele Einheiten gleichzeitig angelandet wurden

Es wurde ein Problem behoben, durch das Spieler Bodenplatten auf der Insel eines Gegners platzieren konnten.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Militäreinheiten das Tor in Ziermauern nicht finden konnten.

Es wurde die Interaktion von Bodenplatten mit anderen Objekten wie Straßen korrigiert.

Es wurde ein visuelles Problem mit Mosaik-Bodenplatten im Ego-Modus behoben.

Das Platzierungsverhalten von Mauern/Hecken wurde verbessert, sodass sie nun aneinandergrenzen.

Die Hitboxen von Ornamenten wurden verbessert.

Die Reihenfolge der Ornamente im Bau-Menü wurde überarbeitet

Es wurde ein Problem behoben, das es erschwerte, nur die Tore von Ziermauern zu löschen.

Es wurde ein Problem behoben, das dazu führte, dass in der Bauvorschau des Aquädukts kein Wasser angezeigt wurde.

Es wurde ein visuelles Problem behoben, bei dem ein Flussufer lediglich als gerade Linie dargestellt wurde. Audio Einige Audio-Korrekturen, darunter: Es wurde das Fehlen der Sprachausgabe für eine Ben-Baalion-Nachricht nach dem Sieg über einen Rivalen behoben. Es wurde eine falsche Audio-Nachricht beim Umschalten der Audiosprache auf Deutsch behoben.

Multiplayer Verbesserungen an der Stabilität des Multiplayer-Modus Kampagne & Tutorials Ein fehlerhaftes Logo im Menü von Julias Leuchtturm wurde behoben

Ein Problem wurde behoben, bei dem sich die Spielgeschwindigkeit nach jeder „Talking Heads“-Sequenz zurücksetzte

Questgegenstände aus Teil 1 (Latium) werden nun nicht mehr in Teil 2 (Albion) der Kampagne übernommen

Ein falsch platziertes Auswahlfeld für Belohnungen aus Ruinen auf Juliana wurde behoben

Ein Problem mit flackernden Menüs bei der gleichzeitigen Lieferung von Garum und Vorhängen wurde behoben

Ein fehlender Titel für die Statthalter-Entscheidung beim Einsammeln des Elefanten wurde behoben

Ein fehlender „Springe zu“-Button für das Ziel „Ruinen des alten Ambrosia entfernen“ wurde hinzugefügt

„Failure“-Boxen wurden durch das richtige Symbol für das Objekt „Klipenfurt-Gefängniszellen“ ersetzt

Das Verhalten einiger Tutorial-Sprechblasen in der Kampagne wurde angepasst

Dem mythischen Eber wurden einige Schweinebegleiter zur Seite gestellt, damit er leichter zu finden ist

Rosa “Failure”-Würfel auf Voadas Insel nach ihrem Sieg wurden korrigiert

Die allgemeine Spielerfahrung bei der Sabotage-Quest wurde verbessert

Verschiedene Probleme im Zusammenhang mit Tutorial-Popups und Info-Sprechblasen wurden behoben

Ein Problem wurde behoben, bei dem die einführende Statthalter-Entscheidung in Albion durch die Inselnamen flickerte, wenn bereits mehrere Inseln besiedelt waren

Ein Problem wurde behoben, bei dem das Tutorial „Verlassenes Gebäude“ auch auf den Inseln von Rivalen ausgelöst wurde

Die aktive Handels-Tutorial-Quest verfügt nun über eine funktionierende „Springe zu“-Schaltfläche

Ein Problem wurde behoben, bei dem das “Zwillinge in der Zwickmühle” Tutorial nicht ausgelöst wurde, wenn der Spieler bereits zwei Villen besaß

Ein Problem wurde behoben, das Spieler daran hinderte, das Tutorial in einem laufenden Spiel zu deaktivieren

Zusätzliche Reaktionen von Ben-Baalion für die verschiedenen Vorfälle hinzugefügt Quests, Contracts and Governor Decisions Verschiedene fehlerhafte Quests, Einträge im Questbuch und im Quest-Tracker wurden behoben: Ein Problem wurde behoben, bei dem Objekte, die Quests auslösen, nach der Eroberung auf Inseln zurückblieben

Es wurde eine Benachrichtigung hinzugefügt, wenn Item als Belohnung vergeben wird, aber das Schiff bereits voll ist

Alle Objekte, die dem „generischen Gegner“ gehören, haben nun kein Logo mehr

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Sprechblase der Questvorschau über Objekten platziert wurde.

Die „Springe zu“-Funktion wurde angepasst, um Positionen in der aktuellen Provinz zu priorisieren.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Erscheinen von Objekten am Rand des spielbaren Bereichs dazu führte, dass die Schaltfläche „Springe zu“ nicht funktionierte.

Es wurden einige Probleme mit dem Quest-Bestätigunssfenster behoben.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Scrollbar im Reiter „Archiv“ des Questbuchs nicht manuell mit der Maus bewegt werden konnte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem sich Questtext mit Zielen überschnitt.

Der Entscheidungstitel über den „Entscheidung treffen“-Schaltflächen wurde durch die tatsächliche Anfrage im Quest-Tracker ersetzt.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Fokus des Quest-Trackers die Minikarte überlappte und die Mauseingabe blockierte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Bilder zu den Inferno- und Pest-Quests im Questbuch vertauscht waren.

Es wurden verschiedene Probleme behoben, bei denen der Text im Quest-Tracker nicht gut lesbar war

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das neutrale Schiff, das die Quest startet, nicht immer korrekt zum Hafen des Spielers fuhr Spezifische Quest-Fixes: Fehlender Text in der Questreihe „Der Stoff, aus dem Legenden sind“ wurde behoben

Ein Problem wurde behoben, bei dem der Timer der Quest „Dominus Mirabilium“ bei Verwendung eines Gamepads nicht funktionierte

Ein Problem wurde behoben, bei dem die Quest „Verlorene Freiheit“ nach dem Scheitern eines Ziels in die Kategorie „Archiviert“ verschoben wurde, aber weiterhin abgeschlossen werden konnte

Es wurde ein Problem behoben, bei dem in der Quest „Sinn & Angemessenheit“ die Beschreibung für das erste Ziel fehlte.

Es wurde ein Problem mit der Quest „Spiele mit Metall“ behoben, bei dem beim Abliefern von Eisenerz keine Interaktionsblase mit dem Waffenschmied angezeigt wurde, falls dieser nach der Zerstörung wieder aufgebaut wurde.

Es wurde ein Problem mit der Quest „Lilienkauf“ behoben, bei dem im Questbuch und im Quest-Tracker ungenauer Text zu den Questzielen angezeigt wurde.

Es wurde ein Problem mit der Quest „Lilienkauf“ behoben, bei dem Valeria keine Kontrolle über die im Rahmen der Quest gelieferte Quinquereme erhielt.

Es wurde ein Problem mit „Die Vertuschung“ behoben, bei dem die Quest keine Ziele mehr hatte, nachdem eine neue Bibliothek platziert und die alte zerstört wurde.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Titel der Statthalter-Entscheidung „Spiele mit Metall“ während der Quest fehlte.

Es wurde ein Problem mit „Bei Venus: Für Liebe, Gerechtigkeit und/oder Geld“ behoben, bei dem die Infotipps eine andere Quest beschrieben.

Auf der Minikarte wurde eine fehlende Markierung für einen Questgegenstand in „Ergänzende Gerechtigkeit“ hinzugefügt.

Ein fehlendes Hintergrundbild für den Statthalter-Entscheidungsbildschirm von „Ein Krähenfest“ in der Questreihe „Der ehrenvolle Kurs“ wurde hinzugefügt.

Ein Platzhalter-Symbol in der Questreihe „Der ehrenvolle Kurs“ wurde ersetzt.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die “Zeichen für den bindenden Eid“ auf Inseln ohne Adlige ausgelöst wurde

Der Abschluss von „De Gustibus“ bringt nun auch korrekt Geld ein.

Es wurden zusätzliche Tipps hinzugefügt, die bei den Suchaufgaben in der Quest „Dominus Mirabilium“ helfen.

Der Spezialist wird nun in der Quest „Der Stoff, aus dem Legenden sind“ korrekt vergeben, nachdem man Licia konfrontiert und sich entschieden hat, die Quest fortzusetzen.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Quest „Zahlen oder nicht zahlen“ ohne Ziel ausgelöst wurde, nachdem man den Dolch in „Narben der Eroberung“ an Prokurator Corvinus übergeben hatte.

Es wurden fehlende Symbole für das Ziel „Zerstöre die Schiffe, bevor sie Lilybaion erreichen“ der Quest „Gefahr auf Lilybaion“ im Questbuch und im Quest-Tracker behoben

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Caeso seine eigene Flotte angriff, wenn die Schiffe für die Quest „Equites“ während „Mare Infestum“ neben der Pirateninsel spawnten

Es wurde ein Problem behoben, bei dem im Objektmenü der Quest „Mare Infestum“ die erste Bewohnerstufe anstelle der dritten Stufe angezeigt wurde.

Dianas Freunde werden nun während der Quest „Bei Venus“ im Wasser als Menschen anstatt als Frachtkisten dargestellt.

Es wurde das Problem behoben, dass die erste Lieferanforderung für „De Gustibus“ im Questbuch und im Quest-Tracker zweimal pro Questziel angezeigt wurde.

Es wurde das fehlende Checkpoint-Symbol für „Zum Erfolg segeln“ hinzugefügt.

Die Sprechblasen für NPCs in der Quest „Dominus Mirabilium“ wurden angepasst.

Das doppelte Questziel im Quest-Tracker für „Zum Ruhm der Adler-Standarte“ wurde entfernt.

Es wurde ein Problem behoben, durch das der Hafen des Spielers nach dem Abholen der Partygäste in der Quest „Den Augenblick nutzen“ weiterhin markiert blieb.

Die Geldbelohnung in der Quest „Lilienkauf“ wurde korrigiert.

Es wurde ein Problem behoben, durch das die Quest „Zwischen zwei Welten“ von Manx nach dem Gespräch mit dem Prokurator nicht fortgesetzt wurde.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Schiffe in „Das Glück dieser (H)Erde“ falsch verfolgt wurden.

Das fehlende Porträt von Manx wurde in „Das Schicksal der wehenden Mähnen“ hinzugefügt.

Der in „Das Glück dieser (H)Erde“ verliehene Spezialist wurde fälschlicherweise im Reiter „Anno-Konto“ platziert.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Quest „Sinn & Angemessenheit“ auch dann ausgelöst werden konnte, wenn der Spieler Syracus besiegt hatte.

Es wurde eine fehlende Beschreibung für den Spezialisten beim Abschluss der Quest „Wie die Würfel fallen“ behoben.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem beim Abschließen der Aufgabe „Eskorte beenden“ in „Mare Infestum“ stattdessen eine weibliche Sprachzeile abgespielt wurde.

Die unnötige Info-Ecke für das Questobjekt „Cairns“ in „Narben der Eroberung“ wurde entfernt.

Es wurde ein Problem behoben, das dazu führte, dass die Aufgabe „Lade die kranken Pferde zurück auf dein Schiff“ nicht verschwand, nachdem die Pferde während „Das Glück dieser (H)Erde“ aus dem Meer geborgen wurden.

Es wurden fehlende Symbole im Questbuch und im Quest-Tracker für die Aufgabe „Liefere eine in Latium gebaute Quinquereme, die mit einem Katapult und einem Skorpion ausgestattet ist“ in der Quest „Lilienkauf“ hinzugefügt.

Das leere Meldungsfeld von Voada nach Abschluss der Quest „Heimkehr“ wurde behoben.

Ein Platzhaltersymbol in der Quest „Den Augenblick nutzen“ für den Questgegenstand „Auswahl an Partygästen“ wurde ersetzt.

Fehlende Items in der Quest „Das Schicksal der wehenden Mähnen“ für das Ziel „Segle zur Insel, auf der die Wildpferde gesichtet wurden“ im Questbuch und im Quest-Tracker hinzugefügt

Die fehlende Questbelohnung in „Spiele mit Metall“ wurde hinzugefügt, nachdem der Pfad „Den Kelten misstrauen“ ausgewählt wurde

Die Quest „Der Stoff, aus dem Legenden sind“ wurde korrigiert, bei der kein Ziel vorhanden war, wenn der Spieler zwei Schiffe gerettet hatte

Ein Problem beim Öffnen/Schließen der Questübergabe wurde behoben, wenn der Spieler Schiffe bei mehreren Händlern hatte

Fehlender Text in der Amphitheater-Entscheidung „Der mysteriöse Murmillo – Teil 4“ wurde hinzugefügt Statthalter-Entscheidungen Fehlender Text in der Amphitheater-Entscheidung „Der mysteriöse Murmillo – Teil 4“ wurde hinzugefügt

Überflüssige Scrollleisten in Statthalter-Entscheidungen wurden entfernt

Einige Formatierungsfehler in den Questlogs der Statthalter-Entscheidungen wurden behoben

Das Flackern der Inselnamen in der Entscheidung „Ein Wanderer kniet im Dreck“ beim Kauf der Vorräte des Wanderers wurde behoben, wenn der Spieler mehrere Inseln in Albion besitzt

Das Problem wurde behoben, bei dem während der Epidemie-Gegenmaßnahme „Das große Keulen“ im Rahmen von „Deinen Tierbestand erhalten“ keine Tiere aus dem Inselbestand entfernt wurden.

Die „Springe zu“-Funktion für „Eine Hungersnot hat das Reich heimgesucht“ wurde korrigiert, die zuvor nach Albion statt zu Dianas Leuchtturm führte.

Ein Problem wurde behoben, bei dem die Statthalter-Entscheidungen des Kaisers über dem Pause-Menü angezeigt wurden. Text & Lokalisierung Verschiedene Textkorrekturen

Ein Tippfehler in der Quest „Athr scheint begeistert“ wurde behoben

Die deutsche Beschreibung des Ältestenrats wurde korrigiert

Fehlender Text im Fenster für Darlehens-Anträge im Mehrspielermodus wurde hinzugefügt

Einige fehlende Nachrichten des Kaisers bei Statthalter-Entscheidungen im Zusammenhang mit Aufständen wurden behoben

Einige Texte in Nachrichen des Kaisers wurden korrigiert und hinzugefügt