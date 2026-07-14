Anno 117: Pax Romana: Ubisoft zeigt neuen Trailer zur Erweiterung The Hippodrome

Mit dem zweiten Teil einer dreiteiligen Trailer-Reihe gibt Ubisoft einen weiteren Einblick in die kommende Erweiterung The Hippodrome für Anno 117: Pax Romana. Im Mittelpunkt stehen spektakuläre Wagenrennen und neue Unterhaltungsmöglichkeiten für eure Bevölkerung.

Sobald ihr das größte Monument Latiums errichtet habt, schaltet ihr ein exklusives neues Event frei: Wagenrennen im Hippodrom. Dort organisiert ihr aufwendige Wettkämpfe, sammelt die benötigten Ressourcen und sorgt mit den Veranstaltungen für zufriedene Bürger.

Eine Besonderheit des neuen Features: Jeder Spezialist kann als Wagenlenker antreten. Ob erfahrener römischer Veteran oder einfacher Bäcker – jeder Charakter hat die Chance, zur Legende der Rennstrecke zu werden.

Der neue Trailer zeigt erstmals weitere Spielszenen rund um das Hippodrom und gibt einen Vorgeschmack auf die neuen Inhalte der zweiten Erweiterung.

In Anno 117: Pax Romana übernehmt ihr als Statthalter im Jahr 117 n. Chr. die Geschicke des Römischen Reiches. Dabei entscheidet ihr selbst, ob ihr eure Provinzen durch wirtschaftlichen Wohlstand, militärische Stärke oder diplomatisches Geschick zum Erfolg führt.