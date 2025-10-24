Anno 117: Pax Romana: Unboxing-Video zur Governor’s Edition zeigt römischen Glanz

In einem offiziellen Unboxing-Video zeigt das Entwicklerteam in Mainz die Governor’s Edition von Anno 117: Pax Romana und gewährt dabei exklusive Einblicke in die Entstehung des Spiels.

Diese besondere Sammleredition wurde in enger Zusammenarbeit mit der Anno-Community zusammengestellt und vereint hochwertige physische Inhalte mit einem Blick hinter die Kulissen der Entwicklung.

Zu den zentralen Bestandteilen des Sets gehören ein detailreiches 3D-Puzzle eines römischen Amphitheaters sowie ein aufwendig illustriertes Artbook, das die künstlerische Gestaltung und das historische Setting des Spiels eindrucksvoll dokumentiert.

Die Edition richtet sich an langjährige Fans der Reihe ebenso wie an Sammler, die Wert auf besondere Editionen mit hohem gestalterischen Anspruch legen.

Anno 117: Pax Romana erscheint am 13. November und führt die traditionsreiche Strategieserie in die Zeit des Römischen Reiches.

Spielerinnen und Spieler übernehmen die Rolle eines Statthalters und gestalten das Reich im Jahr 117 n. Chr. nach ihren Vorstellungen. Dabei entscheiden sie selbst, ob sie wirtschaftlichen Wohlstand fördern, Macht durch Expansion sichern oder eine kulturell geeinte Zivilisation aufbauen möchten.