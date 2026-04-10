Anno 117: Pax Romana: Vulkan spuckt heiße Asche im ersten DLC

Anno 117: Pax Romana erhält mit „Die Verheißung des Vulkans“ einen neuen Gameplay-DLC mit Vulkan, neuer Ressource und strategischen Herausforderungen.

Ubisoft hat im Rahmen des Anno Day den ersten großen Gameplay-DLC für Anno 117: Pax Romana offiziell angekündigt. Der Zusatzinhalt trägt den Titel Die Verheißung des Vulkans und erscheint am 23. April für Ubisoft Connect, Steam, den Epic Games Store sowie für PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Entwickelt von Ubisoft Mainz, erweitert der DLC das Spiel um zahlreiche neue Inhalte. Im Mittelpunkt steht die neue Insel Cinis, die als größte Insel in der Geschichte der Anno-Reihe gilt. Dort erhebt sich ein aktiver Vulkan, der jederzeit ausbrechen kann und somit für zusätzliche Spannungsmomente sorgt.

Ergänzt wird das Szenario durch eine neue verehrbare Gottheit, die zusätzliche strategische Möglichkeiten eröffnet, sowie die neue Ressource Obsidian.

Auch eine neue Händlerin namens Ceacilia wird eingeführt, die den wirtschaftlichen Aspekt des Spiels erweitert. Die Kombination aus natürlichen Gefahren und neuen Systemen soll das Management des eigenen römischen Imperiums anspruchsvoller und abwechslungsreicher gestalten.

Parallel zum DLC startet ein zeitlich begrenztes Freunde-werben-Freunde-Programm vom 9. April bis zum 12. Mai. Dabei können Spieler durch Einladungen Ruhmespunkte verdienen, die sich später in der sogenannten Hall of Fame gegen kosmetische Inhalte, Musikstücke und weitere Belohnungen eintauschen lassen.

Die Verheißung des Vulkans ist sowohl einzeln als auch im Rahmen des Year-1-Pass erhältlich, der insgesamt drei Gameplay-Erweiterungen für 2026 umfasst.