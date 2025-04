Another Crab’s Treasure: Kostenloses Update zum Einjährigen

Aggro Crab freut sich, das einjährige Bestehen von Another Crab’s Treasure mit dem YEAR OF THE CRAB-Update zu feiern, einem kostenlosen Inhaltsupdate, das am 21. April für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheint und kurz darauf auch für Nintendo Switch veröffentlicht wird.

Das komplett kostenlose Update wird einen „Neues Spiel+“-Modus, neue Upgrades und Freischaltungen, neue Kostüme für Kril, einen Boss-Rush-Modus und brandneue Erfolge/Trophäen enthalten.

„Neues Spiel+ ist der mit Abstand größte Wunsch der Community, seit wir Another Crab’s Treasure auf den Markt gebracht haben, und die Resonanz auf das Spiel war so überwältigend, dass wir dachten, wir könnten das auch tun! „sagt Caelan Pollock, Autor und Creative Director bei Aggro Crab. „Wir hätten die Werte der Gegner einfach hochskalieren können, aber wir sind anders gebaut, also haben wir den Bossen neue Moves verpasst, ein paar neue Gegenstände hinzugefügt und, ach ja, fast jeden Gegner im Spiel neu gemischt. Wir hoffen, dass euch das Spiel gefällt, und danken euch SO SO sehr für all die Unterstützung bei diesem Spiel! Wir freuen uns schon darauf, euch zu zeigen, was als Nächstes kommt, sobald es fertig ist! Es wird nicht mehr lange dauern…“

Aggro Crab freut sich, ankündigen zu können, dass das Team mit iam8bit zusammenarbeitet, um physische Editionen, die das komplette Spiel und DLC enthalten, für Nintendo Switch und PlayStation 5 zu veröffentlichen.

Das Studio wird in Kürze weitere Überraschungen mit iam8bit teilen, ebenso wie alle Details zu den physischen Versionen von Another Crab’s Treasure.

Another Crab’s Treasure hat über 12.900 Bewertungen auf Steam, wurde über 500.000 Mal verkauft und erhielt 2024 den Golden Joystick Award für das beste Indie-Spiel – Self Published.