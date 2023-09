Another Crusade: Holzpuppen ziehen in den Kreuzzug

Autor:, in / Another Crusade

Limited Run Games, Publisher für physische Spiele und Teil von Embracer Freemode, gab heute bekannt, dass Another Crusade, ein brandneues Jump’n’Run-RPG-Abenteuer für PC und Konsole, am 15. September erscheint.

In Another Crusade verschmelzen traditionelle rundenbasierte RPG-Kämpfe mit Jump’n’Run- und Action-Adventure-Elementen, die sich in einer isometrischen 3D-Welt abspielen, die vor Charakteren, Quests und Komik nur so trieft.

Mit einer Reihe liebenswerter Charaktere, einem urkomischen Skript und Abenteuern an jeder Ecke haben Rai Reysend und seine verrückten Gefährten die Aufgabe, das Geheimnis der kosmischen Barrieren zu lüften, die auf mysteriöse Weise auftauchten, nachdem ein riesiger Meteoritenschauer auf das Land niedergegangen war.

Mit einer charmanten Ästhetik, die an 3D-Holzpuppen erinnert, ist es leicht, Another Crusade als sanftes Abenteuer abzutun, aber lasst euch nicht täuschen! Die Spieler müssen ihre RPG-Fähigkeiten unter Beweis stellen, wenn sie in rundenbasierten Kämpfen mächtige Magie wirken, Befehle mit präzisem Timing ausführen und knifflige Rätsel lösen, um Quests zu erfüllen.

Mit tonnenweise Geheimnissen, die es zu erforschen gilt, und Action für alle Altersgruppen verspricht Another Crusade ein episches Abenteuer voller Schätze und Verrat!

Another Crusade vorbestellen – 19,99 Euro

Another Crusade wird von Dragon Vein Studios entwickelt und von Limited Run Games veröffentlicht und ist ab dem 15. September digital auf Steam, PS4, PS5, Xbox und Nintendo Switch erhältlich. Für Nintendo Switch und Xbox kann das Spiel bereits heute digital vorbestellt werden. Nintendo Switch-Fans erhalten einen Vorbesteller-Rabatt von 10 % und PlayStation-Nutzer können sich noch heute eine Wunschliste anlegen.

Josh Fairhurst, CEO von Limited Run Games, sagte: „Another Crusade ist nicht einfach nur ein weiterer Kreuzzug, hier haben wir ein Abenteuer, das sich dank seines einzigartigen grafischen Stils, der schrulligen Charaktere und des großartigen Gameplays für lange Zeit in die Herzen und Köpfe der Spieler einbrennen wird. Ob lang gesuchte Retro-Schätze oder moderne Klassiker, die den Old-School-Gamer in uns allen ansprechen, Limited Run Games will seinen Fans unvergessliche Erlebnisse bieten, und wir glauben, dass wir mit Another Crusade genau das erreicht haben. Dragon Vein Studios hat etwas Wunderbares geschaffen und wir können es kaum erwarten, dass sich die Spieler in die Schlacht stürzen.“