Anthem: BioWare stellt Entwicklung ein

Autor:, in / Anthem

BioWare hat offiziell bekannt gegeben, dass Anthem und dessen geplante „Wiederauferstehung“ auf Eis gelegt wurde. Das Studio will den Fokus auf die beiden neuen Spiele Mass Effect 5 und Dragon Age 4 legen.

Anthem Next bzw. Anthem 2.0 wird es also nicht geben. Das Team wird jedoch den Anthem-Live-Service in seiner jetzigen Form weiter betreiben.