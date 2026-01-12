Anthem: Das Ende eines gescheiterten Blockbuster‑Traums

Heute endet für Anthem ein Kapitel, das vor fast sieben Jahren mit großen Hoffnungen begann.

Das Online‑Actionspiel, das am 22. Februar 2019 veröffentlicht wurde, wird endgültig abgeschaltet und verschwindet damit vollständig aus dem Live‑Service‑Kosmos. Mit dem Server‑Shutdown verliert der Titel seine komplette Spielbarkeit, da sämtliche Inhalte an die Online‑Infrastruktur gebunden sind.

Zum letzten Mal laufen die Systeme, die einst die dynamischen Missionen, die offenen Gebiete und die charakteristischen Javelin‑Exosuits miteinander verknüpften. Anthem war als langfristiges Live‑Service‑Projekt konzipiert, doch die Entwicklung erreichte nie die ursprünglich geplante Dynamik. Heute wird der Stecker gezogen, und die verbliebenen Server gehen dauerhaft offline.

Seit dem Release im Jahr 2019 hatte das Spiel mehrere Phasen durchlaufen, in denen Updates, technische Anpassungen und neue Inhalte geplant waren. Die Abschaltung markiert nun den finalen Punkt dieser Entwicklung und beendet die gesamte Online‑Struktur des Titels.

Mit dem heutigen Tag bleibt Anthem nur noch als Erinnerung an ein ambitioniertes Projekt bestehen, das jetzt vollständig aus dem aktiven Betrieb verschwindet.