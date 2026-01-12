Anthem: Das Ende eines gescheiterten Blockbuster‑Traums

Heute endet für Anthem ein Kapitel, das vor fast sieben Jahren mit großen Hoffnungen begann.
Das Online‑Actionspiel, das am 22. Februar 2019 veröffentlicht wurde, wird endgültig abgeschaltet und verschwindet damit vollständig aus dem Live‑Service‑Kosmos. Mit dem Server‑Shutdown verliert der Titel seine komplette Spielbarkeit, da sämtliche Inhalte an die Online‑Infrastruktur gebunden sind.
Zum letzten Mal laufen die Systeme, die einst die dynamischen Missionen, die offenen Gebiete und die charakteristischen Javelin‑Exosuits miteinander verknüpften. Anthem war als langfristiges Live‑Service‑Projekt konzipiert, doch die Entwicklung erreichte nie die ursprünglich geplante Dynamik. Heute wird der Stecker gezogen, und die verbliebenen Server gehen dauerhaft offline.
Seit dem Release im Jahr 2019 hatte das Spiel mehrere Phasen durchlaufen, in denen Updates, technische Anpassungen und neue Inhalte geplant waren. Die Abschaltung markiert nun den finalen Punkt dieser Entwicklung und beendet die gesamte Online‑Struktur des Titels.
Mit dem heutigen Tag bleibt Anthem nur noch als Erinnerung an ein ambitioniertes Projekt bestehen, das jetzt vollständig aus dem aktiven Betrieb verschwindet.
War leider nie das Spiel das vorgestellt wurde, der Ansatz war genial aber total versagt.
Leider ist es so, das Grundgerüst war nicht so schlecht, aber vieles hat einfach nicht zusammen gepasst.
Irgendwie schade, das Spiel selber hatte großen Spaß gemacht. Es war nur kein storygetriebenes RPG wie es sicher viele von BioWare erwartet haben. Fliegen und Kämpfen war aber meiner Meinung nach sehr gut und unterhaltsam. Das immer weiter Verbessern der Ausrüstung um noch stärkere Combos zu ermöglichen hat mich aber über 200 Stunden gefesselt. Mit mehr Content hätte ich es noch länger gespielt. Schade um das Spiel, hier wurde zu früh der Stecker gezogen.
Ja und alles nur wegen Unfähigkeit der Entwickler 😉
Das Spiel hatte Potenzial und es wurde nichts raus gemacht.
Anthem kam zu früh raus. Die hätten es nochmal verschieben müssen, die Fehler fixen und das einbauen was sie versprochen hatten.
Dann wäre es ein ernstzunehmender Konkurrent für Destiny geworden, den Bungie dringend bräuchte.
Der Ansatz war gut, aber das es kam zu kaputt raus.
Die ganzen abstürze waren nervig. Richtig nervig war auch das man nach jeder Quest in der Stadt mit jeden labern musste und man nicht schnell laufen konnte.
Ich hatte meinen spaß mit anthem