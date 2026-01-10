Anthem: Ehemaliger Lead Producer wünscht sich eine Neuauflage

5 Autor: , in News / Anthem
Image: Electronic Arts

Der ehemalige Lead Producer Ben Irving bekräftigt erneut seinen Wunsch nach einer Neuauflage des gefloppten BioWare-Shooters Anthem.

Nach einer jahrelang anhaltenden Erfolgsträne war das 2019 veröffentlichte Anthem einer der ersten großen Flops des für seine hochqualitativen Rollenspiele bekannten Entwicklerstudios BioWare.

Selbst umfangreiche Überarbeitungen konnten den Loot-Shooter nicht retten, sodass im Juli letzten Jahres die Server endgültig abgeschaltet wurden. Auch insgesamt über fünf Millionen Verkäufe konnten daran nichts ändern.

Den Lauf der Dinge immer noch nicht ganz verdaut zu haben, scheint der ehemalige Anthem Lead Producer Ben Irving. Lange nach seinem Abgang bei BioWare im Jahr 2019 betonte er, weiterhin großes Potenzial in der Marke zu sehen und sich einen Neustart zu wünschen.

In einer Antwort auf den X-Post eines Fans, der stolz seine in Anthem erreichten 1000 Gamerscore präsentiert, bekräftigt Irving erneut diesen Wunsch:

„Ich werde Anthem immer lieben. Ich würde gerne wieder daran arbeiten. Oder es irgendwo neu aufbauen/neu gestalten.“

5 Kommentare Added

  1. Katanameister 291980 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 10.01.2026 - 07:08 Uhr

    Nach dem Flop des letzten Teils wird ein Nachfolger/Reboot wohl erstmal in weite Ferne rücken.

    1
  2. DanXtheSmanX 31795 XP Bobby Car Bewunderer | 10.01.2026 - 07:35 Uhr

    Mir hat Athem damals eine Menge Spaß gemacht.
    Neben Sleeping Dogs ist das mein Most Wanted der Fortsetzungen die wahrscheinlich niemals erscheinen werden.

    0
  3. aleXdeluXe86 51460 XP Nachwuchsadmin 5+ | 10.01.2026 - 07:52 Uhr

    Ich hatte meinen Spaß mit anthem und hab auch noch Missionen offen usw
    Also hätte es wohl auch nochmal gezockt . Naja nun ist es Vergangenheit

    0
  4. Toxic Growler 24970 XP Nasenbohrer Level 2 | 10.01.2026 - 08:01 Uhr

    Ganz so schlecht habe ich das auch gar nicht in Erinnerung. Vielleicht kam es einfach zu einem schlechten Zeitpunkt.

    0
  5. Lord Hektor 341970 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 10.01.2026 - 08:03 Uhr

    Ich hab’s nie gespielt, aber ein Kumpel von mir meinte es war gar nicht so schlecht wie alle getan haben 🤷.

    0

Hinterlasse eine Antwort