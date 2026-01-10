Anthem: Ehemaliger Lead Producer wünscht sich eine Neuauflage

Der ehemalige Lead Producer Ben Irving bekräftigt erneut seinen Wunsch nach einer Neuauflage des gefloppten BioWare-Shooters Anthem.

Nach einer jahrelang anhaltenden Erfolgsträne war das 2019 veröffentlichte Anthem einer der ersten großen Flops des für seine hochqualitativen Rollenspiele bekannten Entwicklerstudios BioWare.

Selbst umfangreiche Überarbeitungen konnten den Loot-Shooter nicht retten, sodass im Juli letzten Jahres die Server endgültig abgeschaltet wurden. Auch insgesamt über fünf Millionen Verkäufe konnten daran nichts ändern.

Den Lauf der Dinge immer noch nicht ganz verdaut zu haben, scheint der ehemalige Anthem Lead Producer Ben Irving. Lange nach seinem Abgang bei BioWare im Jahr 2019 betonte er, weiterhin großes Potenzial in der Marke zu sehen und sich einen Neustart zu wünschen.

In einer Antwort auf den X-Post eines Fans, der stolz seine in Anthem erreichten 1000 Gamerscore präsentiert, bekräftigt Irving erneut diesen Wunsch:

„Ich werde Anthem immer lieben. Ich würde gerne wieder daran arbeiten. Oder es irgendwo neu aufbauen/neu gestalten.“