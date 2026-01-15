Anthem: Ex-Chef enthüllt: Das Spiel hinterließ tiefe Spuren

Mark Darrah spricht offen über die Entwicklung von Anthem und beschreibt, wie das Projekt Karrieren, mentale Gesundheit und sogar BioWares Zukunft nachhaltig belastet hat.

In einem ausführlichen Video blickt Mark Darrah, ehemaliger Executive Producer von Anthem, auf die turbulente Entstehung des Spiels zurück und schildert, wie stark das Projekt die Menschen hinter den Kulissen geprägt hat. Der langjährige BioWare Entwickler, der zuvor auch an Dragon Age 2 und Dragon Age Inquisition beteiligt war, spricht davon, dass Anthem für viele Beteiligte langfristige Folgen hatte.

Darrah erklärt, dass das Spiel nicht nur Karrieren beeinträchtigt habe, sondern auch die mentale Gesundheit zahlreicher Entwickler belastete.

Er beschreibt, dass selbst BioWare bis heute Schwierigkeiten habe, sich vollständig von dieser Phase zu lösen. Für ihn persönlich sei unklar, ob er sich jemals vollständig von Anthem erholt habe, und er vermutet, dass es vielen anderen ähnlich gehe.

Die Probleme, die das Studio in den Jahren danach erlebte, sieht er teilweise in dieser Zeit verwurzelt, auch wenn Anthem nicht allein dafür verantwortlich sei.

Während Darrah über die internen Auswirkungen von Anthem spricht, verabschiedeten sich Spieler in dieser Woche endgültig von Anthem.

Die Abschaltung der Server war bereits im Juli 2025 angekündigt worden, und viele Fans nutzten die letzten Stunden, um die Welt des Spiels noch einmal zu besuchen. In sozialen Medien erinnerten sie an das große Potenzial des Titels, das trotz seiner Schwierigkeiten immer wieder hervorgehoben wurde. Besonders das Fluggefühl galt für viele als herausragendes Element.

Mit dem endgültigen Ende des Spiels bleibt Anthem als Projekt zurück, das sowohl kreative Ambitionen als auch enorme Herausforderungen vereinte und dessen Nachwirkungen für Entwickler und Community noch lange spürbar bleiben.