Anthem: Ex-Chef enthüllt: Das Spiel hinterließ tiefe Spuren

Mark Darrah spricht offen über die Entwicklung von Anthem und beschreibt, wie das Projekt Karrieren, mentale Gesundheit und sogar BioWares Zukunft nachhaltig belastet hat.

In einem ausführlichen Video blickt Mark Darrah, ehemaliger Executive Producer von Anthem, auf die turbulente Entstehung des Spiels zurück und schildert, wie stark das Projekt die Menschen hinter den Kulissen geprägt hat. Der langjährige BioWare Entwickler, der zuvor auch an Dragon Age 2 und Dragon Age Inquisition beteiligt war, spricht davon, dass Anthem für viele Beteiligte langfristige Folgen hatte.

Darrah erklärt, dass das Spiel nicht nur Karrieren beeinträchtigt habe, sondern auch die mentale Gesundheit zahlreicher Entwickler belastete.

Er beschreibt, dass selbst BioWare bis heute Schwierigkeiten habe, sich vollständig von dieser Phase zu lösen. Für ihn persönlich sei unklar, ob er sich jemals vollständig von Anthem erholt habe, und er vermutet, dass es vielen anderen ähnlich gehe.

Die Probleme, die das Studio in den Jahren danach erlebte, sieht er teilweise in dieser Zeit verwurzelt, auch wenn Anthem nicht allein dafür verantwortlich sei.

Während Darrah über die internen Auswirkungen von Anthem spricht, verabschiedeten sich Spieler in dieser Woche endgültig von Anthem.

Die Abschaltung der Server war bereits im Juli 2025 angekündigt worden, und viele Fans nutzten die letzten Stunden, um die Welt des Spiels noch einmal zu besuchen. In sozialen Medien erinnerten sie an das große Potenzial des Titels, das trotz seiner Schwierigkeiten immer wieder hervorgehoben wurde. Besonders das Fluggefühl galt für viele als herausragendes Element.

Mit dem endgültigen Ende des Spiels bleibt Anthem als Projekt zurück, das sowohl kreative Ambitionen als auch enorme Herausforderungen vereinte und dessen Nachwirkungen für Entwickler und Community noch lange spürbar bleiben.

  1. mAsTeR OuTi 96340 XP Posting Machine Level 3 | 15.01.2026 - 08:04 Uhr

    Leider nicht das Spiel geworden was sich viele gewünscht hatten. Schade das es endgültig weg ist aber andereseits hätte ich es auch die nächsten 20 Jahre nimma angefasst. bye bye

    • Ash2X 310340 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 15.01.2026 - 09:16 Uhr
      Nun, es gibt mehrere Versionen der Geschichte – auf der einen ein Publisher der „die armen Entwickler versklavt“ und die Entwicklungszeit der Spiele unterschätzt hat.
      … und eine in der ein Team endlich mal etwas anderes machen wollte, allerdings bei einem anderen Projekt – Dragon Age – schon extrem viel Zeit und Geld verbrannt hat und dementsprechend dem Publisher alles mögliche versprochen hat.
      Ich denke es liegt irgendwo dazwischen.

  3. Robilein 1201350 XP Xboxdynasty Legend Platin | 15.01.2026 - 08:18 Uhr

    Schuster bleib bei deinen Leisten. Da fällt mir der gestrige Artikel zu EA ein. @holymoly könnte es nicht besser beschreiben.

  5. Ralle89 65580 XP Romper Domper Stomper | 15.01.2026 - 09:00 Uhr

    Habe das Spiel nie gespielt und nachholen ist ja auch nicht mehr

  6. Katanameister 296240 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 15.01.2026 - 09:16 Uhr

    Wenigstens haben sie das Spiel noch veröffentlicht, gibt genügend im Voraus eingestellte Spiele.

  7. d4wGkw0n 30440 XP Bobby Car Bewunderer | 15.01.2026 - 09:17 Uhr

    Das Spiel fand ich richtig gut und habe es damals gerne und lange gespielt.
    Leider ist es nicht so bei den Spielern angekommen und daher blieben dann auch die versprochenen Updates aus.

  8. Duck-Dynasty 149995 XP Master-at-Arms Onyx | 15.01.2026 - 09:55 Uhr

    Der Erfolgsdruck bei AAA Spielen ist schon enorm. Da brauchen wir uns gar nicht beschweren, wenn dann nichts neues von den großen Studios riskiert wird.

  9. David Wooderson 352681 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 15.01.2026 - 10:26 Uhr

    Fehlende Transparenz und mangelhafte teamübergreifende Kommunikation verstärkten die Orientierungslosigkeit während der Entwicklung.
    Das Entwicklungs-Chaos hat er ja mit zu verantworten. Einfach mal selbstkritisch sein und die Fehler benennen.
    Typisch Manager *piep*

