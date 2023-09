Anthology of Fear: Psychologischer Horror erscheint für Xbox

Autor:, in / Anthology of Fear

Psychologischer Horror Anthology of Fear erscheint demnächst für Xbox-Konsolen. Hier gibt es den gruseligen Release-Trailer zu sehen!

Am 4. Oktober wird Anthology of Fear, ein einzigartiger psychologischer Horror, der die Geschichte eines mysteriösen Verschwindens erzählt, für Xbox One und Xbox Series X|S Konsolen erscheinen.

Wie die Entwickler betonen, zeichnet sich der Titel durch seine zweideutige Realität und multidimensionale Angst aus. Zuvor erschien Anthology of Fear bereits für PC und Nintendo Switch, und eine Veröffentlichung für PlayStation 4 und PlayStation 5 ist ebenfalls für 2023 geplant.