ANTRO: Dieser Action-Puzzle-Plattformer hat 2,5D-Rhythmus

SelectaPlay freut sich, einen neuen Digital-Publishing-Deal mit dem Entwickler Gatera Studio bekannt zu geben, um ANTRO, den spannenden 2,5D-Rhythmus-Action-Puzzle-Plattformer, zu veröffentlichen.

ANTRO wird im Jahr 2025 für Steam, PlayStation 5, Xbox Series S|X und Epic Games Store in den nordamerikanischen und europäischen digitalen Stores veröffentlicht.

„Die aufregende Mischung aus Action, Rätseln und Jump’n’Run mit urbaner Musik sorgt für ein wirklich spannendes Spielerlebnis, daher war ANTRO für uns ein Titel, den wir unbedingt mit auf den Markt bringen wollten“, kommentiert Javi Puertas, Head of Gaming bei SelectaPlay. „Die Zusammenarbeit mit dem talentierten Team von Gatera Studio war eine großartige Erfahrung und wir können es kaum erwarten, in den kommenden Wochen weitere Neuigkeiten zur Veröffentlichung von ANTRO zu verkünden.“

Nach dem Zusammenbruch überlebte nur 1 % der Menschheit und war gezwungen, sich in den Untergrund zu flüchten. Unter der Altstadt von Barcelona befindet sich ANTRO, ein schmutziges und dunkles Loch, das in geografische Schichten unterteilt ist.

Die Bewohner der untersten Schichten kämpfen mit Zwangsarbeit ums Überleben, während die Bewohner der oberen Schichten über die neue unterirdische Welt herrschen.

Die Regierung von ANTRO hat sich in ein totalitäres System verwandelt und die Macht an ein Unternehmen übergeben, das sich auf technologische Überproduktion und die Automatisierung von Sektoren stützt und La Cúpula genannt wird. Das Recht auf freie Meinungsäußerung wurde zensiert, Kunst und Musik sind verboten, und in der Höhle, in der sie leben, scheint sich eine Rebellion zu formieren.

Reist durch die entlegensten Orte der unterirdischen Metropole ANTRO und begleitet den Protagonisten Nittch auf seiner Mission, ein Paket an einen mysteriösen, unbekannten Empfänger zu liefern. Wie wäre es, wenn ihr nebenbei die totalitäre Regierung von La Cúpula stürzt?