ANTRO: Dystopischer Launch-Trailer veröffentlicht

Liefert das Paket, trotzt dem Regime und spielt im Rhythmus der Revolution in diesem 2,5D-Rhythmus-Action-Plattformspiel.

Selecta Play und Gatera Studio haben ANTRO, das Rhythmus-Action-Puzzle-Plattformspiel, das in einer dystopischen Untergrundmetropole spielt, für Steam, Xbox und PlayStation 5 veröffentlicht.

Schlüpft in die Rolle von Nittch, einem rebellischen Kurier mit einem mysteriösen Paket, und taucht ein in eine Welt, in der jede Bewegung, jede Verfolgungsjagd und jedes Rätsel im Takt von Hip-Hop, Drill, R&B und elektronischer Musik pulsiert.

Nach einer globalen Katastrophe haben sich die Überlebenden der Menschheit unter der Erde verschanzt und unter den Ruinen Barcelonas die raue und gespaltene Stadt ANTRO gegründet.

Die Elite lebt in Luxus über der Erde, während die Unterdrückten weit unter der Erde zu Arbeit gezwungen werden und von einer technologisch dominierten Diktatur namens La Cúpula regiert werden. Musik und Freiheit sind verboten – bis sich Widerstand regt.

In ANTRO bewegen sich die Spieler durch eine detailreiche 2,5D-Welt, nutzen Parkour, lösen rhythmische Rätsel und entkommen in spannenden Verfolgungsjagden der Gefangennahme, alles synchronisiert zu einem pulsierenden Soundtrack.

Während das mysteriöse Paket Nittch tiefer in das Herz der Rebellion führt, deckt ihr die dunklen Wahrheiten hinter dem Regime und eure Rolle in der Revolte auf.