Antstream Arcade: Drei Disney-Klassiker veröffentlicht

Macht euch bereit, in die Magie der Disney-Spiele einzutauchen, denn pünktlich zu den Feiertagen bringen wir einige eurer Lieblingsklassiker nach Antstream Arcade.

Ab sofort könnt ihr drei der kultigsten Disney-Videospiele spielen, die jemals veröffentlicht wurden: Disneys Der König der Löwen, Disneys Das Dschungelbuch und Disneys Aladdin – alle in ihren Originalformaten für SEGA Genesis, SNES und Game Boy erhältlich.

Ganz gleich, ob ihr eure Kindheit wieder aufleben lasst oder diese legendären Titel zum ersten Mal entdeckt, ihr könnt euch auf eine wilde Fahrt gefasst machen.

Jedes dieser Spiele ist nicht nur eine Reise in die Vergangenheit, sondern ein vollwertiges nostalgisches Abenteuer mit kultigen Charakteren, unvergesslichen Soundtracks und natürlich spannendem Arcade-Gameplay.

„Wir freuen uns, diese erstaunlichen und beliebten Spieleklassiker rechtzeitig zu den Feiertagen auf den Markt zu bringen. Das Team hat unermüdlich daran gearbeitet, sie in ihren Originalformaten auf die Plattform zu bringen. Diese Titel nehmen einen besonderen Platz in der Spielegeschichte ein, und jetzt sind sie zugänglicher denn je und über unsere Plattform auf mehreren Geräten spielbar. Wir freuen uns darauf, diese zeitlosen Abenteuer mit unserer weltweiten Community zu feiern.“

Antstream Arcade ist ab 32,99 € erhältlich und bietet Ihnen ein ganzes Jahr lang uneingeschränkten Zugang zu allen über 1300 Spielen, Turnieren, Herausforderungen und mehr. Für eine begrenzte Zeit können Spieler auch das lebenslange Abonnement für eine einmalige Zahlung von 72,99 € erwerben.

„Wir freuen uns umso mehr, dass dies erst der Anfang der Disney-Spiele auf Antstream Arcade ist. In den nächsten Monaten werden wir noch mehr klassische Titel anbieten, darunter Goof Troop, Disney’s The Little Mermaid und Bonkers, um nur einige zu nennen.“