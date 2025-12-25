Apartment No 129: Entfesselt echten Horror

Apartment No 129 ist ein First‑Person‑Psychological‑Horror‑Game für PlayStation 5 und Xbox Series X|S, das sich direkt von einer bekannten türkischen Urban Legend inspirieren lässt.

Im Mittelpunkt steht Emir, ein Content‑Creator, der sich auf mysteriöse Ereignisse spezialisiert hat und ein verlassenes Gebäude betritt, um einem paranormalen Vorfall nachzugehen.

Die Handlung basiert auf einem realen Ereignis aus dem Jahr 2009, bei dem zwei Mädchen, die in der Wohnung Nr. 129 lebten, während angeblicher satanischer Rituale ums Leben gekommen sein sollen.

Bewohner berichteten damals von einem heftigen Erdbeben, zerbrochenen Fenstern, umgeworfenen Möbeln und unheimlichen Symbolen an den Wänden, obwohl es laut offiziellen Aufzeichnungen kein Erdbeben gab. Das Gebäude wurde daraufhin verlassen und entwickelte sich zu einem zentralen Bestandteil türkischer Stadtlegenden.

Im Spiel folgt ihr Emir, der das verlassene Apartment betritt und sofort die bedrückende Atmosphäre des Ortes spürt. Während er die Spuren des Vorfalls von 2009 untersucht, wird er mit paranormalen Erscheinungen, verstörenden Geräuschen und einer sich langsam entfaltenden Horror‑Narrative konfrontiert.

Gleichzeitig muss er sich seinen eigenen Ängsten und seinem inneren Konflikt stellen, da er Zweifel an der Existenz des Schöpfers hat und diese im Verlauf der Geschichte mit übernatürlichen Ereignissen kollidieren. Apartment No 129 bietet mehrere Enden, sodass eure Entscheidungen und euer Verhalten direkten Einfluss auf Emirs Überleben haben.

Das Drehbuch stammt von Filmregisseur und Autor Batuhan Gündüz und adaptiert die realen Ereignisse in eine moderne Horror‑Erzählung. Das Spiel setzt auf Ego‑Perspektive, intensiven Horror, psychologische Spannung und ein klassisches Singleplayer‑Gameplay.

Ihr müsst Notizen lesen, Hinweise kombinieren, ein Inventarsystem nutzen und euch gegen furchterregende Gegner behaupten. Waffen- und Ressourcenmanagement spielen eine wichtige Rolle, während ihr versucht, Emir lebend aus der verfluchten Wohnung zu führen.

Apartment No 129 verbindet realen Horror, urbane Legenden und moderne Survival‑Mechaniken zu einem atmosphärischen Thriller, der euch in eine düstere, klaustrophobische Welt voller paranormaler Bedrohungen zieht.