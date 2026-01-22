Apartment No 129: Neuer Horror‑Trailer zeigt Albtraum nach realem Vorfall

Apartment No 129

Der Launch‑Trailer zu Apartment No 129 enthüllt ein First‑Person‑Horrorspiel, das auf einem echten Schockereignis aus der Türkei von 2009 basiert.

Der offizielle Launch‑Trailer zu Apartment No 129 ist da – und das First‑Person‑Horrorspiel setzt auf eine besonders unheimliche Grundlage: Es basiert auf einem realen Ereignis, das die Türkei im Jahr 2009 erschütterte.

Entwickler und Publisher greifen diesen Vorfall auf und verwandeln ihn in ein psychologisches Horror‑Erlebnis, das Realität und Aberglauben ineinanderfließen lässt.

Spieler schlüpfen in die Rolle von Emir, einem Content Creator, der ein verlassenes Apartment betritt, um die Wahrheit hinter einem mysteriösen Ritual und mehreren ungeklärten Todesfällen aufzudecken. Was als Recherche beginnt, verwandelt sich schnell in einen Albtraum.

  Truelies82 | 22.01.2026 - 10:07 Uhr

    Atmosphäre ist ganz gut. Unter den Aspekt eines realen Vorfalls natürlich gleich noch ein Stück interessanter. Aber man darf da natürlich auch nicht die künstlerische Freiheit vergessen 😉

