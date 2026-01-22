Apartment No 129: Neuer Horror‑Trailer zeigt Albtraum nach realem Vorfall

Der offizielle Launch‑Trailer zu Apartment No 129 ist da – und das First‑Person‑Horrorspiel setzt auf eine besonders unheimliche Grundlage: Es basiert auf einem realen Ereignis, das die Türkei im Jahr 2009 erschütterte.
Entwickler und Publisher greifen diesen Vorfall auf und verwandeln ihn in ein psychologisches Horror‑Erlebnis, das Realität und Aberglauben ineinanderfließen lässt.
Spieler schlüpfen in die Rolle von Emir, einem Content Creator, der ein verlassenes Apartment betritt, um die Wahrheit hinter einem mysteriösen Ritual und mehreren ungeklärten Todesfällen aufzudecken. Was als Recherche beginnt, verwandelt sich schnell in einen Albtraum.
Das Spiel hat auf jeden Fall eine gute Horror Atmosphäre.
Hoffentlich kommt es mal in den Gamepass.
Sieht gut aus und ist sicherlich ordentlich gruselig. ^^
Atmosphäre ist ganz gut. Unter den Aspekt eines realen Vorfalls natürlich gleich noch ein Stück interessanter. Aber man darf da natürlich auch nicht die künstlerische Freiheit vergessen 😉