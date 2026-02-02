Apex Legends: Ab August 2026 ist Schluss für Nintendo Switch

Apex Legends verabschiedet sich von der Nintendo Switch – ab August 2026 ist Schluss!

Es ist ein Abschied, der sich schon länger abgezeichnet hat, aber nun offiziell bestätigt wurde: Apex Legends wird ab dem 4. August 2026 nicht mehr auf der Nintendo Switch spielbar sein.

Mit Season 29 erhält die Switch‑Version ihr letztes Update – danach zieht Respawn endgültig weiter.

Die Entscheidung kommt nicht überraschend. Apex Legends ist in den letzten Jahren technisch immer anspruchsvoller geworden, während die ursprüngliche Switch‑Hardware zunehmend an ihre Grenzen stieß.

Mit der Nintendo Switch 2 steht nun eine Plattform bereit, die das Spiel deutlich besser tragen kann – und genau dort wird Apex auch künftig weiterlaufen.

Was bedeutet das konkret für Spieler?

Bis zum 4. August bleibt alles beim Alten: Matches, Events, Belohnungen – die Switch‑Version läuft normal weiter. Danach wird sie abgeschaltet. Premium‑Währung kann ab diesem Datum nicht mehr gekauft werden, vorhandene Apex Coins aber weiterhin genutzt werden – und sie wandern vollständig mit, sobald man auf die Switch 2 wechselt.

Da sämtliche Fortschritte und Käufe an das EA‑Konto gebunden sind, geht nichts verloren. Respawn weist lediglich darauf hin, dass in einigen Regionen digitale Währung innerhalb von 180 Tagen genutzt werden muss.