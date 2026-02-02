Apex Legends: Ab August 2026 ist Schluss für Nintendo Switch

Es ist ein Abschied, der sich schon länger abgezeichnet hat, aber nun offiziell bestätigt wurde: Apex Legends wird ab dem 4. August 2026 nicht mehr auf der Nintendo Switch spielbar sein.
Mit Season 29 erhält die Switch‑Version ihr letztes Update – danach zieht Respawn endgültig weiter.
Die Entscheidung kommt nicht überraschend. Apex Legends ist in den letzten Jahren technisch immer anspruchsvoller geworden, während die ursprüngliche Switch‑Hardware zunehmend an ihre Grenzen stieß.
Mit der Nintendo Switch 2 steht nun eine Plattform bereit, die das Spiel deutlich besser tragen kann – und genau dort wird Apex auch künftig weiterlaufen.
Was bedeutet das konkret für Spieler?
Bis zum 4. August bleibt alles beim Alten: Matches, Events, Belohnungen – die Switch‑Version läuft normal weiter. Danach wird sie abgeschaltet. Premium‑Währung kann ab diesem Datum nicht mehr gekauft werden, vorhandene Apex Coins aber weiterhin genutzt werden – und sie wandern vollständig mit, sobald man auf die Switch 2 wechselt.
Da sämtliche Fortschritte und Käufe an das EA‑Konto gebunden sind, geht nichts verloren. Respawn weist lediglich darauf hin, dass in einigen Regionen digitale Währung innerhalb von 180 Tagen genutzt werden muss.
7 Kommentare
Technisch liegt die Switch 1 auch sehr weit zurück.
Und hat trotzdem ne Menge Hochkaräter zu bieten. Toller Hybrid.
Das kannst du wohl sagen
Switch – Xbox 360
CPU:
4 Kerne / 4 Threads (1,02 GHz)
3 Kerne / 6 Threads (3,2 GHz)
GPU:
NVIDIA Maxwell (Tegra X1)
ATI/AMD Xenos
0,39 TFLOPS (Dock) 0,24 Tflops (Handheld)
0,24 TFLOPS
RAM:
4 GB (LPDDR4)
512 MB (GDDR3)
Auflösung:
720p–1080p (dynamisch)
720p
Speicher:
32-64 GB (eMMC)
20–500 GB (HDD)
X360 Niveau von 2006
Danke für die Auflistung, die Switch 1 gibt wirklich kein gutes Bild ab.
Wenn die Hardware es nicht schafft, dann muss es leider enden. Habe gestern mal Fortnite auf der Xbox one gestartet , das ist auch katastrophal. Alleine die Ladezeiten sind schon nervig. Viele Spiele wie z.b. Genshin Impact geht auf der one schon nicht mehr. Im Store muss man jetzt immer direkt mach Abspielgerät sortieren wenn ich auf der X für die One suche. Die Frage bei der Switch ist wie lange Nintendo noch den support macht, das Interesse die zwei zu verkaufen ist ja sicher auch sehr groß
Daher die Switch 2 noch nicht lang draußen ist, ist es natürlich für einige Leute ärgerlich.
Allerdings würde ich nicht davon ausgehen dass dort die Userbase groß genug ist um das Spiel immer auszubremsen. Die Switch war schon bei Release relativ veraltet.
EA scheint nicht angewiesen zu sein auf einen Nintendo Spieler. Das sollte man sich merken als Kunde und einen Bogen um EA Produkte machen.
Man ist sich einfach zu fein sein Spiel fortlaufend auch für die weit verbreitete Konsole anzubieten, es macht ja Arbeit es dort lauffähig zu halten.
Das Steamdeck und andere Linux Varianten hat man auch schon von Apex ausgeschlossen, weil sie dort keinen Anticheat auf Kernelebene installiert bekommen, der im Endeffekt als Rootkit agiert und alles mitlesen kann.