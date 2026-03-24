Apex Legends: Aftershock startet am 31. März

In Apex Legends startet am 31. März das neue Aftershock-Event.

Der Joker-Modus erhält mit dem Vortex-Schild und neuen Jokern einen Kraftschub, während Updates für Gibraltar, Wattson und Wraith die Meta auf den Kopf stellen. Zusätzlich kommt mit der Elite-Hemlok eine neue Waffe ins Spiel.

Den offiziellen Apex Legends Aftershock-Event-Trailer gibt es hier: