Apex Legends: Aftershock startet am 31. März

In Apex Legends startet am 31. März das neue Aftershock-Event.
Der Joker-Modus erhält mit dem Vortex-Schild und neuen Jokern einen Kraftschub, während Updates für Gibraltar, Wattson und Wraith die Meta auf den Kopf stellen. Zusätzlich kommt mit der Elite-Hemlok eine neue Waffe ins Spiel.
Den offiziellen Apex Legends Aftershock-Event-Trailer gibt es hier:
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1 Kommentar AddedMitdiskutieren
Auch so ein Spiel was ich mal testen wollte aber nie dazu kommen weil ich was gutes derzeit Spiele