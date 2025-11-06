Electronic Arts und Respawn starten heute die neue Saison Apex Legends: Aufgeladen – eine explosive Mischung aus Adrenalin, vertikalem Gameplay und taktischer Tiefe.

Im Fokus steht der Moment, in dem Adrenalin einsetzt und Bewegungsabläufe an legendäre Fähigkeiten erinnern. Die überarbeitete Karte Olympus fördert flüssiges Gameplay, hebt vertikale Spielweisen hervor und erweitert strategische Optionen. Vier neue Orte ergänzen die Karte: Der Campus der Somers-Universität, die riesige Gravitationsmaschine, die epische Stabilisator-Himmelsplattform sowie erhöhte Plattformen im Dockyard.

Mehrere Legenden erhalten Anpassungen: Valkyrie und Horizon profitieren von erweiterten Möglichkeiten für Luftkämpfe, Rampart erhält dynamische Deckung zur verbesserten Gebietsverteidigung. Die Waffe Alternator wird mit dem neuen Doppelschuss-Anpassung zur Hochgeschwindigkeitswaffe – beide Läufe feuern gleichzeitig. Der Hochziehen-Boost erhält eine neue Mechanik, die beim Absprung von Wänden und Vorsprüngen einen Geschwindigkeitsschub verleiht und den Einstieg in Gefechte erleichtert.

Apex Legends: Aufgeladen ist ab sofort kostenlos für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series XS, Nintendo Switch und PC über EA app, Epic Games Store und Steam erhältlich.