Apex Legends: Bedeutungsvolles Update 2.0 geplant

Andrew Wilson, CEO von Electronic Arts, sprach bei der Vorstellung der neusten Quartalszahlen über Apex Legends.

Mehr als 200 Millionen Menschen haben das Battle Royale-Spiel demnach gespielt. Doch trotz des Erfolges gab er zu, dass sich das Spiel nicht in die gewünschte Richtung entwickelt.

„Apex ist wahrscheinlich eine der großartigsten Neueinführungen in unserer Branche in den letzten zehn Jahren und wurde von dieser Kerngruppe geliebt. Über 200 Millionen Menschen haben das Spiel gespielt. Allerdings hat sich das Geschäft der Franchise seit einiger Zeit nicht in die Richtung entwickelt, die wir uns gewünscht haben.“

Man plane für eine umfassende Spielerfahrung ein bedeutsames Update für Apex Legends. Es soll aber erst nach dem neuen Battlefield erscheinen, das derzeit vor April 2026 erscheinen soll.

„Wir haben viele Dinge ausprobiert, abgestimmt und getestet, und zwar im Zusammenhang mit der anhaltenden Unterstützung durch die Community. Wenn wir heute über Apex nachdenken, denke ich wirklich an die Entwicklung in drei Kernbereichen.“ „Die erste Frage ist, wie wir diese unglaubliche Community, die tagtäglich das Spiel spielt und zu der mehrere zehn Millionen Menschen gehören, weiterhin unterstützen können. Dabei geht es sowohl um Lebensqualität, Anti-Cheat und all die Dinge, die das Spielerlebnis großartig machen, als auch um die Schaffung neuer Inhalte für diese Community.“ „Die zweite Phase, und ich glaube, ich habe schon einmal darüber gesprochen, ist, dass wir glauben, dass es eine Zeit geben wird, in der wir ein bedeutsameres Update von Apex als ein umfassendes Spielerlebnis durchführen müssen, und das Team arbeitet fleißig daran. Sie können sich vorstellen, dass wir das wahrscheinlich nicht auf den Start von Battlefield legen würden. Was das Timing angeht, so denken wir im Moment, dass es das nach Battlefield geben wird.“

Langfristig wird es aber ein umfassenderes Update geben, welches Wilson als Apex 2.0 bezeichnet.

„Irgendwann in einem längerfristigen Zeithorizont wird es ein noch größeres, bedeutsameres Update für das gesamte Spielerlebnis geben. Ein Apex 2.0, wenn man so will. Dies wird nicht die letzte Inkarnation von Apex sein.“ „Das Team bleibt unglaublich engagiert. Wir investieren weiterhin in die Kern-Community, die nach wie vor aus mehreren Millionen Spielern besteht. Aber wir glauben, dass es ein größeres Update geben sollte. Das wird wahrscheinlich nach dem Start von Battlefield passieren, allein schon vom Timing her. Und das Team arbeitet fleißig daran, wie das aussehen könnte.“